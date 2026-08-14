No llegará a Retiro ni Palermo: el esquema especial confirmado en el Tren San Martín para este fin de semana largo

El Tren San Martín no llegará a Retiro durante nueve horas el domingo 16 y el lunes 17 de agosto, debido a trabajos de mantenimiento en las vías y el sistema de señalización. La interrupción se extenderá entre las 7:06 y las 16.

La modificación afectará el tramo comprendido entre la cabecera porteña y Villa del Parque. Además, habrá un servicio reducido entre Villa del Parque y Caseros. Las estaciones Retiro, Palermo, Villa Crespo y La Paternal permanecerán cerradas durante la franja de trabajo.

¿Cómo funcionará el servicio del San Martín durante el fin de semana?

El domingo 16 y el lunes 17, los últimos trenes que partirán desde Retiro antes de la interrupción serán el servicio hacia Pilar de las 6:44 y el destinado a José C. Paz de las 7:06. Después de esos horarios, las formaciones con destino a Pilar, José C. Paz y Dr. Cabred comenzarán sus recorridos desde Villa del Parque o Caseros.

Durante el período de afectación habrá servicios desde Villa del Parque hacia las cabeceras del oeste. Entre las partidas previstas figuran trenes a Dr. Cabred a las 7:45, 10:27, 12:54 y 14:43, mientras que otros servicios hacia Pilar saldrán a las 8:40, 9:32, 12:08, 14:09 y 15:26. También habrá formaciones hacia Pilar y José C. Paz desde Caseros, aunque con una frecuencia más limitada.

La recuperación del recorrido completo comenzará a las 16. El primer tren desde Retiro hacia Pilar está previsto para ese horario. En sentido contrario, el último servicio que llegará a Retiro antes del corte será el que parta de Pilar a las 5:47, mientras que la primera formación desde Pilar con destino a Retiro está programada para las 14:57.

Los trabajos incluyen la adecuación geométrica del cambio 4A ubicado en La Paternal, el reemplazo de durmientes de hormigón por otros de madera y tareas de liberación y homogeneización de tensiones en las vías de Villa Crespo y Palermo. Para ejecutarlos será necesario ocupar las dos vías en esos sectores.