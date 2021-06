A 6 años del Ni una Menos: qué significa para los centennials el 3J

Cuando hay que estar en las calles la juventud no solo no se ausenta, sino que toma protagonismo. Como si fuera una imposición inquebrantable, las ganas de luchar por una realidad mejor surgen automáticamente en los jóvenes que coinciden en que así ya no va más y en que ser parte del cambio es algo fundamental.

Según una investigación de Ipsos Argentina- basada en entrevistas a jóvenes de 16 a 24 años, parte de la denominada “Generación Z”, que va desde los nacidos en 1995 hasta 2010 aproximadamente- ellos consideran que cambiar es posible, urgente y necesario.

La igualdad de género, el respeto por la diversidad, la equidad social y la protección del medioambiente son los temas que más interpelan a la Generación Z.

En Argentina hay un femicidio cada 38 horas. Según datos relevados por el Observatorio Nacional Mumalá, en lo que va del 2021 hasta el 30 de mayo inclusive se registraron 94 femicidios directos, 143 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, y 140 intentos de femicidios.

La necesidad de un cambio se torna urgente y el 3 de junio se convirtió en una fecha de suma importancia para plantarse y exigirlo. Un día como hoy hace seis años miles de mujeres y disidencias se unieron en un mismo reclamo impulsado por la indignación, por el hartazgo. Al mismo tiempo, nació un espacio de contención. Sin dudas, el primer Ni una Menos en el 2015 fue un antes y un después para lxs jóvenes.

Al ser consultadas por El Destape, muchas jóvenes coincidieron en que el femicidio de Candela Sol Rodríguez, una niña de 11 años que fue encontrada asesinada dentro de una bolsa en la localidad bonaerense de Villa Tesei, partido de Hurlingham, fue un momento en el que identificaron que la violencia de género y los femicidios en Argentina eran un tema del que preocuparse.

"Después del caso de Candela Sol Rodríguez, tenía 12/13 años y fue la primera vez que pensé "esa podría haber sido yo", a partir de eso me acuerdo que había escuchado mas la palabra feminismo y feminista, y me empezaban a cerrar cosas y entender que el que mi mamá este todo el día en la cocina o limpiando mientras que mi papá estaba en el sillón era algo machista"- Julieta de 23 años

También están a quienes les sacaron a sus amigas, y no se las devolvieron más.

El grito de Ni Una Menos no calla y la idea de deconstruir las construcciones sociales que se impusieron durante tantos años toma relevancia. Los hombres inevitablemente se ven interpelados por esta fecha, por los reclamos del feminismo que los invita a reflexionar sobre sus acciones y por la existencia misma del patriarcado.

"Empecé a darle importancia al movimiento viendo los memes que pasaban mis amigos burlándose de las pibas que militaban fervientemente el feminismo (hace unos dos o tres años). No me hacían gracia y tampoco quería reírme de aquello"- Manuel de 20 años

Para comprender la manera en que la Generación Z se vincula con la política, hay que entender la manera en que piensa y percibe el mundo: hay una visión ampliada de lo político como un todo y se reivindica a la política de la diversidad, escapando a los binarismos y, en definitiva, a cualquier imposición.

Todo puede ser repensado y modificado. Al ser consultados por El Destape, la mayoría de lxs jovenes coincidían con la siguiente afirmación: "Todo es político".

“Lo personal es político, todas las cosas que nos pasan en ‘la vida privada’ en realidad no es privado. Las experiencias de las mujeres no son nuevas y las situaciones que nos pasan con los varones siguen pasando, está bueno charlarlo porque a veces una se siente muy sola”- Lucía de 22 años.

"No hay día que me levante y no vea una noticia de femicidio, y hasta que eso no se termine, hasta que no nos dejen de matar, hasta que el estado no tome conciencia y actúe, no vamos a dejar de luchar"- Camila de 22 años



"Este 3J me parece fundamental luchar por todas las mujeres que viven con su agresor y en este momento se sienten sin salida ya que no pueden circular por la pandemia"- Julieta de 22 años



"Estas nuevas generaciones luchamos para que no nos callemos más, para que dejen de matar mujeres como si nada, para que se haga Justicia"- Tabatha de 19 años



“Estamos en una situación de emergencia, es necesario que la agenda de las políticas de genero estén presentes y tomen un rol importante en el día a día”- Valentina de 22 años



"Las luchas no tienen fin, todavía nos quedan muchos derechos por conseguir"-Grisel de 18 años



"Logramos gritar lo que hacía años muchas callaban por opresión. Pero no hay que dejar de nombrarlas, porque gracias a ellas también logramos y llegamos hasta acá"- Guadalupe de 22 años.



"Para mí una consigna en este Ni Una Menos es que el proxenetismo no es un trabajo y que las víctimas de trata no son trabajadoras, son víctimas”- Lucía de 22 años



"Vamos a dejar de decir Ni Una Menos cuando ya no tengamos desigualdad por ser mujer, cuando ya no allá un conteo de cuantas mujeres se mueren por horas en Argentina por ser mujer, cuando salir a bailar no sea una cuestión si te drogan o no, si te violan o no, cuando pueda salir a la calle y mi único miedo sea que me roben"- Agustina de 18 años



"Hemos logrado muchísimas cosas, pero hasta que no falte ninguna no descansaremos y le doy gracias a todas aquellas mujeres que luchan día con día para hacer valer nuestros derechos"- Paula de 14 años





"Es importante seguir luchando, puntualmente porque sigue habiendo una cantidad incontable de femicidios en el país y ese es el reclamo principal del Ni Una Menos. Y también porque estamos muy lejos de vivir en una sociedad feminista"- Lucas de 22 años