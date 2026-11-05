Nelson Castro, periodista que viajará con León XIV: por qué no podrá bajar en las escalas del vuelo papal

A pocas horas de embarcarse en un nuevo trayecto oficial a bordo de la aeronave de la Santa Sede, el periodista Nelson Castro analizó las particularidades que diferencian al actual pontificado de León XIV con respecto al estilo dejado por Francisco. "Es un hombre que en principio, por lo que se ve, cuando vos lo saludás escucha y después habla", resumió sobre el actual Sumo Pontífice.

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Al abordar la experiencia de cubrir el itinerario desde el propio avión papal, el cronista calificó la vivencia como un privilegio profesional y personal: "Cubrir el viaje papal desde el vuelo es un privilegio de la vida. Vamos tener esta posibilidad de transmitirle a ustedes esa vivencia única que, dentro de toda la espectacularidad y la emoción que vamos a vivir a cada minuto de la presencia del Papa en la Argentina, representa la posibilidad de ver una intimidad y de tener una cercanía con el Papa que va a ser imposible de lograr".

En el momento de comparar este nuevo desafío periodístico con sus dos experiencias anteriores junto al Sumo Pontífice argentino, Castro remarcó la transformación emocional que provoca la presencia directa del líder de la Iglesia Católica: "Vos, digamos, el Papa es Juan, Pedro, Luis, Francisco, León... cuando está frente a vos es el Papa. Hay un cambio muy fuerte, por lo menos yo lo viví así. Con Francisco era el Papa... es algo muy fuerte, por lo menos a mí, que soy creyente y por lo tanto te permite una emoción muy particular".

Al profundizar en las diferencias de personalidad entre ambos vicarios, el periodista expuso un claro contrapunto en la dinámica de interacción: "El Papa hace este viaje después de una operación tremenda, así que va a ser una oportunidad de verlo a medio metro, de ver su rostro, su cara, su gesto, de escuchar cómo él responde. León es un hombre de silencios. Francisco era un hombre que venía y te saludaba él; León es un hombre que en principio, por lo que se ve, cuando vos lo saludás escucha y después habla".

Nelson Castro contó detalles de su viaje con el Sumo Pontífice.

Por último, el profesional describió minuciosamente los aspectos operativos que rigen dentro de la comitiva de prensa internacional. Según explicó, la entrega de credenciales y pasajes se efectúa en la Sala Stampa del Vaticano antes del abordaje en el aeropuerto de Fiumicino, bajo un estricto protocolo que incluye la retención de la documentación personal por parte de las autoridades vaticanas durante todo el itinerario.

Detalles del viaje de Leon XIV y la "emoción" de Nelson Castro

"El cuerpo vaticano toma tu pasaporte y te lo retiene hasta el final del viaje. Por eso, para los que cubrimos el viaje no hay posibilidad de bajar en una escala: tenés que hacer todo el viaje redondo", puntualizó. Además, precisó la distribución interna de la aeronave: "Nosotros subimos 45 minutos antes de que suba el Papa para ocupar nuestros lugares".

"El Papa es el último que sube y se ubica en el primer asiento del avión, en la clase ejecutiva, acompañado por 20 obispos y cardenales y el personal de seguridad. Es una logística muy estructurada que el Vaticano domina muy bien y muy estricta", completó.

Con la mirada puesta en el inicio de la cobertura, el periodista concluyó con un mensaje de agradecimiento: "Esta va a ser una cobertura histórica y todos vamos a ser parte de esto. Me toca esto que por supuesto lo hago con mucho orgullo, con mucha emoción, con mucha alegría y con mucha humildad".