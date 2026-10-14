Nelson Castro filtró la decisión del equipo médico del papa León XIV sobre su viaje a Argentina: "Es unánime"

Nelson Castro se refirió en Radio Rivadavia al estado de salud del papa León XIV, luego de que se confirmara que fue operado de un adenocarcinoma pulmonar. El periodista y médico advirtió que el diagnóstico cambia las condiciones en las que debe evaluarse la recuperación del Pontífice.

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"Estamos ante un paciente oncológico, que exige controles de acá a adelante", sostuvo Castro al analizar la situación del Papa. En ese sentido, reconoció el impacto que provocó la noticia y remarcó que el diagnóstico obliga a considerar nuevos cuidados durante la recuperación. "Es un shock todo esto que ha ocurrido", expresó el y agregó: "Cambia la concepción de un hombre con un tumor, que debe ser controlado".

El Vaticano confirmó que la intervención quirúrgica permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho y que el examen realizado durante la operación confirmó un adenocarcinoma pulmonar. La cirugía se desarrolló sin complicaciones y el Pontífice comenzó su recuperación en el hospital Gemelli de Roma.

Nelson Castro filtró la decisión del equipo médico del Papa sobre su viaje a Argentina.

La recomendación médica sobre el viaje a la Argentina

Castro también se refirió a la posibilidad de que León XIV mantenga su gira por Sudamérica, que incluye una visita a la Argentina. Según explicó, consultó a fuentes vinculadas con el equipo médico que atiende al Pontífice y recibió una respuesta coincidente sobre la conveniencia de cancelar el recorrido. "¿Cuál es la información que me dan las dos fuentes de la opinión del equipo médico del Papa? El viaje debe suspenderse. Si después se suspende o no...", planteó el periodista.

En ese marco, fue categórico sobre el criterio que le transmitieron: "La opinión médica es unánime".