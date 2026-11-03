Nelson Castro reveló lo que Milei está haciendo "en medio de los problemas": "Ningún rédito"

Nelson Castro lanzó una fuerte crítica a Javier Milei por sus reiterados cuestionamientos a los periodistas y consideró que el Presidente dedica demasiado tiempo a las polémicas con los medios en lugar de ocuparse de los problemas que atraviesa el país. El análisis tuvo lugar durante su programa en Radio Rivadavia.

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En primer lugar, el periodista aclaró: "A mí no me molesta cuando el Presidente critica a los periodistas. Y cuando nos equivocamos, yo me he equivocado muchas veces, pido disculpas". Sin embargo, marcó una diferencia entre los errores periodísticos y lo que definió como un engaño deliberado a partir de información proporcionada por fuentes que históricamente eran consideradas confiables. Para ejemplificarlo, mencionó el episodio vinculado a Bolsonaro: "Ahí no es que los periodistas no buscaron el chequeo de la información, los periodistas estaban buscando el chequeo con las fuentes confiables".

Nelson Castro hizo referencia a la desinformación intencionada alrededor del paradero de Flávio Bolsonaro en su fuga de Brasil.

Castro explicó que el problema aparece cuando esas mismas fuentes entregan información falsa de manera intencional. "El episodio de Bolsonaro es un episodio que nos deja muchas enseñanzas y que marca un hecho realmente grave: un intento de ocultamiento de una información equivocada por parte de fuentes que supieron ser confiables", señaló. Y advirtió: "Porque contra eso es muy difícil protegerse".

Luego, el conductor apuntó directamente contra la actitud de Milei y cuestionó que reproduzca una estrategia de confrontación con los medios similar a la que atribuyó a Donald Trump. "El Presidente de la República, en su desequilibrio emocional, está dedicado, pasa tiempo dedicado a estas cosas", expresó. En esa línea, agregó: "Esta idea obsesiva de los medios, creyendo que con eso obtendrá algún rédito. No va a obtener ningún rédito".

La mención al caso Libra y ANDIS

El periodista también se refirió a la causa $LIBRA, a la que calificó como un hecho judicial "absolutamente controversial". Aclaró que las dudas sobre la investigación no implican necesariamente que Milei haya cometido un delito, pero reclamó que se avance con las medidas correspondientes: "Si producto de la investigación el Presidente es inocente, se declarará que es inocente".

Además, mencionó la causa vinculada a Diego Spagnuolo y los audios difundidos públicamente. En ese contexto, recordó un comunicado de Gendarmería que, según describió, no pudo confirmar ni descartar la autenticidad de las grabaciones. Finalmente, Castro volvió sobre el eje de su crítica y cuestionó las prioridades presidenciales: "Miren al Presidente dedicándole tiempo a estas cosas, en medio de los problemas crecientes que tiene la gente".

Para el periodista, las controversias mediáticas pueden ocupar la agenda durante un breve período, pero no resuelven las dificultades cotidianas. "Este hecho que no tiene ninguna trascendencia más allá de la polémica del día se termina mañana", sostuvo antes de cerrar con una reflexión sobre la atención que el mandatario les presta a estos enfrentamientos mientras los problemas de la Argentina continúan.