Hay alerta total en el Gobierno por lo que dijo Nelson Castro sobre Javier Milei: "Manejo"

El periodista Nelson Castro cuestionó al gobierno de Javier Milei por el manejo de la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de que un informe de Gendarmería Nacional concluyera que no fue posible determinar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.

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"Un informe técnico de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible determinar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo ni asignar las voces a las personas imputadas en la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad", comenzó Nelson Castro en Radio Rivadavia.

Al analizar el caso, Castro recordó el silencio que mantuvo Spagnuolo durante un largo período y cuestionó el argumento que había planteado el Presidente. "Esto de la inteligencia artificial fue curiosamente el argumento del Presidente. Uno, si las cosas no son ciertas, sale inmediatamente a decir: ‘Mirá, esto nunca ocurrió’", sostuvo el periodista.

La crítica de Nelson Castro al Gobierno de Milei

El periodista consideró que la causa atraviesa un momento delicado y cuestionó la actuación del Gobierno frente a las denuncias. "En la causa hay una situación muy complicada en estos días que se ha conocido del laboratorio Suizo Argentina", afirmó.

Nelson Castro destrozó al gobierno de Javier Milei en Radio Rivadavia.

"La evidencia de un delito está clara. Impactante. Tenemos un problema en la Argentina fuerte”, siguió Castro y agregó: "Uno esperaba un gobierno de honestidad en relación al manejo de la Justicia y no está ocurriendo".