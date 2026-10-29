Jonatan Viale destrozó a Milei en vivo por TN: "El discurso fue un...".

Jonatan Viale realizó un durísimo análisis este miércoles por la noche en TN sobre las declaraciones de Javier Milei en la cena de la Fundación Faro, donde el Presidente apuntó contra periodistas y afirmó que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”. El periodista calificó el discurso como un “espanto”, advirtió sobre el peligro de ese tipo de expresiones y reclamó que el mandatario reconozca su error.

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“Bueno, ayer lo dijimos, lo repetimos hoy sin ningún miedo: el discurso fue un desastre, el discurso del Presidente fue un espanto”, comenzó Viale, contundente. Enseguida, planteó una comparación con el escenario político que se habría generado si esas palabras hubieran salido de boca de Cristina Kirchner: “Imaginate si eso lo decía Cristina...”.

Para el conductor, el problema no se limita a la polémica pública ni a la repercusión política de la frase. “No solo el espanto fue grave, no solo grave, fue peligroso”, sostuvo, antes de explicar qué es lo que más le preocupa de las palabras presidenciales.

“Porque habilita que un enfermito, que un loquito, haga uso de la violencia”, advirtió Viale, al cuestionar el alcance que puede tener un mensaje de ese tipo cuando proviene de la máxima autoridad del país.

La crítica de Jonatan Viale a la metáfora de la hoguera

El periodista también puso el foco en el significado histórico y simbólico de la expresión utilizada por Milei. “La hoguera, aparte, lo decíamos ayer, es lo oscuro, el oscurantismo, ¿no? Lo contrario de la modernidad, del liberalismo”, reflexionó.

Javier Milei en su discurso de la Fundación Faro.

De esa manera, Viale cuestionó la contradicción que, a su entender, existe entre la retórica del Presidente y las ideas que dice defender. La referencia a la hoguera, señaló, remite a una imagen asociada con la persecución y la intolerancia, incompatible con los principios de libertad que reivindica el oficialismo.

En medio de las explicaciones que surgieron desde el Gobierno, donde el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que las palabras de Milei debían interpretarse como una metáfora, Viale rechazó que esa aclaración sea suficiente para cerrar la controversia. “Entonces, no sirve decir: ‘Bueno, fue una metáfora’. Sirve admitir el error, pedir disculpas”, concluyó.