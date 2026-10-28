"Lo dije": el terrible cortocircuito entre Jonatan Viale y Franco Mercuriali al aire de TN

Jonatan Viale y Franco Mercuriali protagonizaron un tenso intercambio al aire de TN mientras analizaban la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, con complicidad de Javier Milei. Durante la discusión, Viale advirtió sobre el avance de supuestos "regímenes totalitarios".

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El intercambio comenzó cuando Viale planteó su preocupación por la situación de los presos políticos y recordó la sucesión de casos de dirigentes opositores al gobierno venezolano. "Cuidado con el tema presos políticos. Y solo digo, no comparo, lo digo por quinta vez para que no me saquen de contexto", aclaró el periodista antes de enumerar los casos de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Freddy Superlano, Edmundo González, Juan Guaidó y María Corina Machado.

En su repaso, Viale mencionó las detenciones de dirigentes opositores, el exilio de González en España y la llegada de Guaidó a Estados Unidos. También recordó que Machado recibió el Premio Nobel de la Paz, pero asistió a la ceremonia sin revelar públicamente dónde se encontraba.

"Lo dije": el terrible cortocircuito entre Jonatan Viale y Franco Mercuriali en TN.

La respuesta de Mercuriali

Ante la exposición de Viale, Mercuriali marcó su postura y planteó una diferencia entre ambos países. "Yo no me animaría a comparar a Brasil con Venezuela", sostuvo el periodista, a lo que Jonatan Viale contestó: "No estoy comparando. Lo dije. Digo, cuidado que los regímenes totalitarios comienzan así. Me preocupa".