Pablo Rossi explotó contra Javier Milei por sus últimas apariciones: "No está bien"

Pablo Rossi volvió a levantar la voz sobre el Gobierno y esta vez apuntó directamente contra el Presidente. En una intervención al aire, cuestionó el modo en que Javier Milei se expresa públicamente y planteó un interrogante que dejó en evidencia su malestar. Sus palabras generaron repercusión por el tono y por a quién señaló.

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Fue durante su participación en el programa de A24, donde analizó las recientes apariciones del mandatario. Rossi no se limitó a una crítica puntual: planteó una mirada sobre el rol institucional del jefe de Estado. Y lo hizo con una frase que puso el foco en a quién representa.

Pablo Rossi criticó actitudes de Javier Milei.

La fuerte frase de Pablo Rossi contra Milei

“Milei es el Presidente de un país, no de una facción”, afirmó. Y agregó que, cuando viaja a España y Brasil, “nos representa a todos”. Con ese argumento, Rossi marcó que las formas del Presidente no son un asunto menor cuando actúa en nombre de toda la Argentina.

El panelista sostuvo que “está mal que insulte”, pero enseguida lanzó la pregunta central: “¿Quién se lo dice?”. Con ese interrogante apuntó a la falta de voces que le marquen el límite al mandatario. La duda quedó abierta hasta que él mismo la respondió.

Rossi aclaró a quiénes se refería cuando preguntaba quién se lo dice. Según explicó, el peronismo y quienes están del otro lado no son los que pueden hacerlo. La pregunta, entonces, apunta a quienes lo aprecian o lo valoran: “¿Quién que lo aprecie o lo valore se lo dice?”.

Con esa lógica, Rossi cerró su comentario con una definición tajante sobre la actitud del Presidente: “No está bien”. La frase resumió su postura y dejó en claro que su crítica no viene de la oposición, sino de alguien que cuestiona la falta de límites desde adentro del debate público.