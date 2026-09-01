La NASA capta una extraña "medusa" durante una exploración en Marte

La NASA compartió nuevas e impresionantes imágenes desde la superficie de Marte. Las mismas fueron capturadas por los rovers que exploran el terreno marciano, y que forman parte de las cinco exploraciones que en este momento lleva a cabo la agencia del gobierno estadounidense. Entre las muchas imágenes sobresalió una en la que se puede ver una extraña "medusa" en el horizonte del planeta rojo.

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En la superficie de Marte operan los rovers Perseverance y Curiosity. El primero está activo desde 2021 e investiga el cráter Jezero, mientras que el otro explora el cráter Gale desde el 2012. Ambos trabajan en pos de hallar rastros de vida microbiana antigua y recolectar muestras de roca para una futura misión de retorno a la Tierra.

Tanto Perseverance como Curiosity funcionan mediante generadores nucleares, lo que les permite alargar su esperanza de vida. Además del trabajo de los rovers, se suman orbitadores como el Mars Reconnaissance Orbiter y MAVEN, cuya función es estudiar el clima y la atmósfera del planeta y relevar datos entre la superficie y la Tierra.

La NASA capturó una extraña silueta en Marte. Foto: X

No es la primera vez que la NASA comparte asombrosas imágenes desde el planeta rojo, pero en esta última oportunidad llamó la atención una tomada por Curiosity en el cráter Gale. Lo interesante es que la misma fue sacada por el rover en el 2023, pero no fue hasta fines de agosto de este 2026 que un usuario de redes sociales detectó una extraña figura a lo lejos.

Qué reveló la imagen tomada por Curiosity

Durante una de sus exploraciones por el cráter Gale, Curiosity capturó una imagen que si bien fue emitida en el 2023, fue en los últimos días que se volvió viral. En la esquina superior derecha de la imagen, sobre una loma rocosa del horizonte marciano, se puede ver una silueta oscura con una especie de cabeza redondeada y filamentos que cuelgan hacia abajo, una especie de "medusa".

Rápidamente creció la teoría de vida en Marte. Lo que alimentó esta hipótesis es que, según EarthSky, tan solo 78 minutos luego de ser tomada la fotografía, el mismo rover volvió a capturar una imagen del terreno pero allí ya no había nada más que rocas.

Expertos aseguran que podría tratarse simplemente de un rayo cósmico que impactó contra Curiosity y generó un fallo en la imagen. Sin ir más lejos, el astrofísico Joseph Farah examinó la imagen ampliada y observó una fila de píxeles negros perfectamente alineados. Determinó que el patrón encaja mejor con el efecto de una partícula energética sobre el sensor que con un objeto físico captado por la cámara. Por último, otra teoría señala que podría tratarse de un remolino de polvo.