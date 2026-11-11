Ximena De Tezanos Pinto, vecina de Cristina Kirchner, murió este martes 10 de noviembre tras luchar contra una enfermedad terminal, según confirmaron sus allegados. La mujer había cobrado exposición mediática por la cercanía de su vivienda y por haber estado involucrada en la causa de "los copitos".

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De Tezanos Pinto vivía en el piso inmediatamente superior al de Cristina Kirchner, del edificio de Juncal y Uruguay donde residía la ex presidenta. También había adquirido notoriedad por las banderas políticas que colocó en varias oportunidades en su balcón confrontando con ella.

En 2022, la ex vecina de Cristina colocó en su balcón una bandera argentina con la leyenda "estamos hartos". Tres años después, cuando la Corte Suprema confirmó la condena a prisión contra la expresidenta, colocó otra bandera con la palabra "condenada".

La causa de "los copitos"

El nombre De Tezanos Pinto también apareció en la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Su exposición se intensificó por su supuesta relación con Gastón Guerra, integrante de Revolución Federal que había concurrido a su vivienda, pero la mujer negó haber tenido participación en el ataque y sostuvo que el joven había ido a realizar una reparación en el baño.

La banda de "los copitos".

Además, había cuestionado de diciembre de 2022 el pedido de allanar su departamento y de secuestrar su teléfono. En ese entonces, aseguró que no tenía reservas ante una eventual medida judicial, aunque considero que el planteo pretendía sostener una hipótesis sin fundamentos.

“Yo estoy muy tranquila, confío mucho en la Justicia. Si algún juez considera que tiene que allanarme la casa porque hay algo que le llama la atención, bueno, que se haga”, había afirmado en diálogo con Radio Rivadavia. Además, sostuvo que el requerimiento era "un capricho de Cristina Fernández de Kirchner de querer ajustar la realidad a su relato para poder salvarse ella y quedar como una víctima”.

Pero también señaló que la ex mandataria había sido víctima de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado de intentar dispararle frente a su domicilio. A su vez, negó que haber recibido a Guerra en su domicilio implicara que ambos hubiesen planificado el atentado.

“Lo había escuchado hablar en algunas oportunidades y me pareció un chico sin mucha instrucción, pero que hablaba con mucho sentido común y con sentido de patria”, detalló entonces. La mujer también aseguró que no deseaba la muerte de Cristina:“¿Muerto el perro se acaba la rabia? No".