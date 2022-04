Con un bombo y poco ritmo, la vecina de Cristina Kirchner dijo presente en el tractorazo

A la mujer que vive en Recoleta se la vio con un bombo animando la movilización del campo.

La vecina de Cristina Kirchner en su edificio del barrio porteño de Recoleta estuvo en la marcha del sector agropecuario en contra del gobierno. Ximena de Tezanos Pinto se hizo presente en la manifestación que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Destape Web consiguió un video que muestra a la señora mientras salta, canta el himno a los gritos y toca un bombo que tiene colgado en su cintura sin encontrar el ritmo. "Tractorazo" fue el nombre que los manifestantes escogieron para el evento que protagonizaron, cuyas causas son desconocidas, ya que no ha habido suba de retenciones al campo por parte del Estado y la rentabilidad de los dueños de la tierra es la mejor de los últimos años.

La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, acusó a referentes de Juntos por el Cambio como Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta de una vez más buscar la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, por el apoyo que dieron a esta movilización.

Insólitas declaraciones de Ximena de Tezanos Pinto

La vecina de Cristina Fernández de Kirchner se había expresado hace dos meses en una entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos y reveló algunos datos sobre su vida. "Cuando empezó la pandemia, yo me había ido. Yo alquilaba el departamento de forma temporaria, pero la convivencia con mi marido se complicó y tuve que volver", informó la mujer sobre el motivo por el que aún reside en el mismo edificio que lo hace CFK en sus estadías porteñas.

"Ella despierta una gran pasión en algunas personas y cuando salí del departamento vi muchachos con bombos, pero les pedí permiso y me dejaron pasar", expresó Ximena luego de revelar que a pesar de su disgusto con la tendencia política de su vecina, tiene varios amigos kirchneristas con quienes discute de partidismo político seguido.

Tezanos Pinto dio a conocer que votó a Javier MIlei en las elecciones legislativas de 2021 y su argumento se basó en su admiración por Victoria Villarruel. "La apoyo en su lucha para entender que la historia es de todos". "No soy kirchnerista, estoy en contra del populismo. A mí me parece que a la gente no le tenés que solucionar las cosas", concluyó Ximena, quien discutió con Tenembaum acerca de las personas que necesitan ser asistidas por el Estado y las posibilidades de éste de otorgarles recursos de auxilio.