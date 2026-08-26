De qué murió Rubén Rada: qué le pasó al histórico cantante uruguayo

Luego de estar más de un mes internado, Rubén Rada, una de las figuras más importantes de la música popular uruguaya, murió este miércoles a los 83 años. Su familia confirmó la noticia a través de sus redes sociales y detalló que fue producto de una neumonía y de las complicaciones que le trajo a su salud esa enfermedad.

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", indicó su familia a través de un posteo en la cuenta de Instagram del músico.

El músico, compositor, percusionista y cantante, que fundó icónicas bandas uruguayas como Tótem y Opa y tuvo una prolífica carrera solista, falleció tras luchar contra esa enfermedad. "Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", se agregó.

El "Negro" Rada, recordado por sus célebres canciones Mi país, Cha-cha muchacha, Dedos, entre otras, había ingresado hace un mes a un sanatorio de Montevideo para tratarse de "un cuadro respiratorio complejo", tras ser diagnosticado con una neumonía bilateral.

Hasta esta última internación, el músico se encontraba en plena actividad de lanzamientos musicales: su proyecto más reciente fue ¿Quién va a cantar?, un ciclo de encuentros musicales junto a cantantes de distintos géneros para compartir música. Los envíos pueden disfrutarse a través de su canal de YouTube.

Los motivos de su muerte

La neumonía es una enfermedad infecciosa que se produce cuando los alvéolos -pequeños sacos que forman los pulmones- se llenan de aire, pus y líquido, provocando dificultad para respirar, dolor y una menor oxigenación del cuerpo. Tal es su impacto en la salud, que expertos la definen como la enfermedad infecciosa más mortal del mundo.

Esta enfermedad, según indican especialistas, es responsable de más de 2,5 millones de muertes al año, incluidas más de 600.000 en menores de cinco años.

Años antes de contraer esta neumonía mortal, el "Negro" Rada se había sometido a una angioplastía coronaria en 2015. Dos años más tarde, en 2017, fue hospitalizado durante tres días debido a un pico de presión arterial.