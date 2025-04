Qué pensaba el Papa Francisco sobre su muerte.

El papa Francisco murió a los 88 años dejando un vacío en la Iglesia católica y en los creyentes de todo el mundo, quienes le rindieron homenajes durante la jornada. En este marco se hicieron virales declaraciones del Sumo Pontífice en las que habló de su muerte, en una entrevista del 2023.

Entrevistado por Daniel Hadad para Infobae, el papa Francisco habló sobre su muerte y respondió si le tenía miedo a ese proceso natural del ser humano: “Sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podría haber riesgo, me preparé. Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte, el miedo es verla venir”.

También, el papa Francisco contestó a cual es su creencia sobre qué hay más allá de la vida y aseguró: “Debe haber una luz muy grande, una felicidad muy grande. Un camino muy grande en el camino del encuentro con Dios. Yo creo que Dios hasta último momento, espera y ayuda".

En la misma entrevista, el papa reveló que "de vez en cuando" llora a escondidas y argumentó las razones detrás de ello: "en público una vez no pude reprimirme, fue por la guerra: estaba diciendo un discurso y ahí me salió eso, y no pude reprimirme. Pero a escondidas. Que los psiquiatras interpreten (risas), yo no me interpreto. Yo a veces tengo este tipo de expresiones solo".

El Vaticano confirmó que el papa Francisco murió tras sufrir un derrame cerebral

El papa Francisco falleció a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano. El Vaticano confirmó el fallecimiento del Sumo Pontífice a causa de un derrame cerebral que derivó en un "irreversible colapso cardiovascular" tras entrar en coma. Jorge Bergoglio murió luego de doce años de pontificado: en los últimos dos, su estado de salud decayó considerablemente y este año estuvo 38 días hospitalizado por una fuerte neumonía.

Las causas del fallecimiento fueron certificadas en el informe de defunción publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La determinación de la muerte se realizó mediante un registro electrocardioanatómico, según señaló el documento oficial. En el mismo, se indicó que el Papa tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda en neumonía bilateral multimicrobiana, bronquiectasias múltiples, hipertensión y diabetes de tipo II.

"Declaro que, según mi leal saber y entender, las causas de la muerte son las arriba indicadas", conlcuye la misiva del Vaticano firmada por el Director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, Andrea Arcangeli. La Santa Sede estima que el traslado de féretro a la Basílica Vaticana para el homenaje de todos los fieles podría tener lugar el miércoles 23 de abril. En su última voluntad antes de morir, el Papa decidió modificar el documento que establece los pasos del rito papal y dispuso que el cuerpo descanse en un ataúd simple, en lugar del tradicional hecho de tres tipos de madera, y pidió ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, y no en las grutas del Vaticano.