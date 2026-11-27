A cinco años del inicio de la investigación, la Justicia de Chubut dejó firme la condena contra el productor rural Ricardo Adolfo La Regina por la masacre de Punta Tombo. El máximo tribunal provincial rechazó la impugnación extraordinaria presentada por su defensa y ratificó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por la destrucción de nidos y la muerte de más de un centenar de pingüinos de Magallanes.

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El fallo del Superior Tribunal de Justicia cerró una larga disputa judicial que atravesó tres instancias y mantuvo la resolución: La Regina fue considerado responsable de tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal. Además, se había dispuesto el decomiso de la retroexcavadora usada en las intervenciones.

El caso tuvo gran repercusión a nivel nacional por la gravedad del daño ambiental y por el precedente que representaba para la protección de la fauna silvestre en Argentina.

La masacre de pingüinos que llegó a la Justicia

Los hechos ocurrieron entre agosto y diciembre del 2021 en un campo ubicado en Punta Clara, al norte de la reserva chubutense de Punta Tombo, dentro del área de Patagonia Azul, que está protegida internacionalmente por la UNESCO.

Según la investigación que encabezó la fiscal Florencia Gómez, el productor ordenó abrir caminos y llevar adelante tareas de desmonte y remoción de suelo en sectores donde había concentración de nidos activos, en plena temporada reproductiva.

Uno de esos caminos tenía aproximadamente 930 metros de extensión y hasta seis metros de ancho. Para hacerlo se removieron hasta 40 centímetros de la capa superficial del terreno. Luego se avanzó con otras intervenciones en las áreas de nidificación.

La situación se agravó a finales de noviembre, cuando se instaló un alambrado electrificado de unos 900 metros que impedía la libre circulación de los animales y dificultaba que los ejemplares adultos pudieran llegar hasta sus crías. La investigación determinó que las intervenciones provocaron la destrucción de al menos 175 nidos y la muerte de 105 pingüinos de Magallanes.

Un fallo histórico

Uno de los aspectos más novedosos del expediente fue la utilización de imágenes satelitales como prueba directa para reconstruir los hechos y dimensionar el impacto de las acciones. También se incorporaron estudios cartográficos, inspecciones en el terreno y testimonios de especialistas.

La primera condena contra La Regina fue dictada el 20 de noviembre del 2024 por un tribunal de Rawson, que le impuso tres años de prisión condicional. En mayo del 2025, la Cámara Penal de Trelew confirmó la sentencia y rechazó los pedidos de nulidad de la defensa.

La última instancia se desarrolló ante el Superior Tribunal de Justicia provincial. En abril del 2026 se hizo la audiencia de impugnación extraordinaria, en la que los abogados del productor solicitaron revocar el fallo. Los cinco integrantes del tribunal lo rechazaron.

La fiscal Gómez destacó el carácter histórico de la resolución y advirtió sobre las limitaciones de la legislación vigente. En esa línea señaló que Argentina todavía no cuenta con una figura penal específica de ecocidio y que la ley de crueldad animal data desde 1954.