Monte Hermoso: un hombre atropelló a un grupo en la playa por el estilo de música

Una nueva discusión que terminó en un ataque salvaje por la música ocurrió en el marco de los festejos de Fin de Año y esta vez el escenario fue la playa de Monte Hermoso donde un joven atropelló a otros tres con su vehículo todoterreno tras pelearse por el estilo de la música. Hubo heridos y el atacante huyó del lugar pero luego fue demorado.

Todo ocurrió en la zona de La Huella, un sector de Monte Hermoso donde se lleva a cabo todos los años una fiesta con música techno para despedir el año. Tras la fiesta, alrededor de las 8 am, un grupo de personas con un vehículo todoterreno UTV Can Am puso un parlante a todo volumen con otro género musical. Según el portal local BHInfo, ante esto, los organizadores del evento fueron a pedirle que sacaran los parlantes, pero todo terminó en una discusión violenta.

En ese momento que el dueño de un todoterreno subió a su vehículo, comenzó a chocar a la gente que le pidió que saquen la música. Algunos lograron esquivar, pero alrededor de tres jóvenes, cuyas identidades aún no trascendieron, fueron impactados por el choque. Tras el ataque, el conductor corrió hacia los médanos y escapó. La Policía lo encontró en la zona minutos más tarde y lo demoró.

En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana de Monte Hermoso, Fernando Vera, confirmó a medios locales que las tres víctimas del choque están fuera de peligro, con lesiones leves.

Otro salvaje ataque por el volúmen de la música: la víctima fue agredido a golpes

En Navidad, un violento ataque ocurrió en el barrio porteño de Palermo, cuando un hombre le pidió a su vecino que baje la música y fue atacado a patadas y piñas. El caso recordó lo que sucedió en Lomas de Mirador, durante la madrugada de Nochebuena, cuando el expolicía de la Federal, Rafael Moreno, asesinó de un tiro en el abdomen al colectivero, Sergio Díaz, también por el volumen de la música.

Este nuevo hecho sucedió cerca de las 22:00 del miércoles 25 de diciembre durante los festejos de Navidad, cuando en un edificio ubicado en la calle Mansilla al 3000 un hombre reclamó por el volumen de la música y fue atacado a golpes. En las imágenes de las cámaras de seguridad -que registraron el hecho- se observa cuando el vecino se cruza con dos hombres y una mujer que salen del edificio y, aunque en principio solo había insultos y gritos, todo terminó de manera brutal cuando sucedió la agresión. A pesar del salvaje ataque, la víctima sólo sufrió una contusión e inflamación en el pómulo derecho.