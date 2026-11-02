Misas del papa León XIV en Argentina: las recomedaciones para ir con adultos mayores

Los adultos mayores también pueden ser parte de las misas masivas del papa León XIV en Argentina, ya sea en la Ciudad de Buenos Aires, Luján o Córdoba. Para esto es clave conocer las recomendaciones para saber cómo actuar ante una emergencia y qué llevar para estar preparado.

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Jubilados en las misas del Papa: qué llevar para estar preparado

El papa León XIV visitará Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre y, dentro de su gira por el país, realizará tres misas que se espera sean masivas y, en caso de ir con un adulto mayor, es clave saber que se puede ingresar con:

Reposeras o sillas plegables.

Botellas y recipientes plásticos, termo y mate.

Alimentos con utensilios descartables y conservadoras.

Gorra, protector solar y repelente.

Bastones de apoyo y muletas.

Paraguas plegables, abrigo y capa de lluvia.

Pañuelos, papel higiénico, toallas húmedas y bolsas para residuos.

Baterías externas para celulares.

Bolsos pequeños o mochilas de hasta 15 litros.

Lo que no se puede llevar y conviene tener en cuenta:

Carpas y sombrillas.

Envases de vidrio y bebidas alcohólicas.

Paraguas no plegables.

Astas o bastones rígidos, los bastones y muletas de apoyo sí están permitidos.

Qué hacer ante una emergencia en la misa: cómo actuar para evitar un golpe de calor

Desde la página oficial del El Papa en Argentina, señalaron que ante cualquier emergencia es clave acudir a los voluntarios identificados en los puestos sanitarios del predio.

En la Ciudad de Buenos Aires : 911 (emergencias) y 107 (SAME, emergencias médicas).

: 911 (emergencias) y 107 (SAME, emergencias médicas). Córdoba : 911 (emergencias) y 107 (emergencias médicas).

: 911 (emergencias) y 107 (emergencias médicas). Luján: 911 (emergencias) y 107 (emergencias médicas).

El papa León XIV brindará misas en Luján, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba

En caso de que haga mucho calor en las misas masivas, es clave tomar ciertos cuidados para evitar que las personas mayores. Desde PAMI habitualmente recomiendan: