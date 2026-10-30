Así es el cronograma del papa León XIV en la Argentina: visita de CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Luján

El papa León XIV visitará Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. En medio de la expectativa de los fieles, el Vaticano confirmó el cronograma completo con los horarios de sus diferentes actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia, especialmente en Luján, y en Córdoba.

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El cronograma completo del papa León XIV en Argentina: el detalle de sus actividades

El sumo pontífice se hospedará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en la ciudad porteña. De allí se desplazará a diferentes sitios de Buenos Aires y también viajará a Córdoba. La Oficina de Prensa de la Santa Sede compartió el detalle de su agenda:

Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)

16:30: Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”. Acogida oficial

17:00: Visita al “Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia” en la “Plaza San Martín”

17:20: Ceremonia de bienvenida en la “Casa Rosada”

17:50: Visita al Presidente de la República

18:30: Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”

El Papa brindará misas en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba

Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires – Claypole – Buenos Aires)

09:15: Visita al personal y a los asistidos del “Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole”

11:30: Santa Misa en el “Monumento de los Españoles” de la Ciudad de Buenos Aires

16:10: Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina

17:30: Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el “Palacio San Martín”

18:45: Celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad

19:45: Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires

Martes 10 de noviembre (Buenos Aires - Córdoba - Buenos Aires)

07:30: Salida en avión desde el aeropuerto de Buenos Aires hacia Córdoba

09:00: Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”

10:00: Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar (Fadea) de Córdoba

15:15: Encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

16:55: Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires

18:10: Llegada a Aeroparque Jorge Newbery

20:15: Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles

Miércoles 11 de noviembre (Buenos Aires – Luján – Lima)

08:00: Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

10:00: Santa Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján

13:30: Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini”

14:00: Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Lima, Perú.