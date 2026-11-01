El papa León XIV visitará Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y la Ciudad de Buenos Aires se iluminará para homenajearlo. Desde monumentos y hasta antiguas fachadas, distintos edificios porteños tendrá una iluminación especial desde este domingo 1 de noviembre a las 20 hs.

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Según informó el Gobierno porteño, el encendido de las luces se podrá seguir a través de una transmisión en vivo que comenzará en el Obelisco y recorrerá distintos puntos de la ciudad. La iluminación se mantendrá hasta el jueves 12 de noviembre, un día después de que concluya la agenda del sumo pontífice en el país.

Qué monumentos y edificios se iluminan por la visita del Papa

El homenaje incluye algunos de los íconos más reconocibles de la Ciudad. Los sitios que formarán parte del recorrido son:

Obelisco

Floralis Genérica

Planetario Galileo Galilei

Teatro Colón

Puente de la Mujer

Usina del Arte

Cabildo

Torre Monumental

Torre Espacial del Parque de la Ciudad

Palacio Lezama

Puente Pacífico

Pirámide de Mayo

Además, el homenaje al Papa alcanza a 37 templos porteños, de los cuales 33 tendrán por primera vez un trabajo de iluminación artística. Los cuatro restantes, entre ellos la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, contarán con un sistema de iluminación modernizado.

¿Por qué se iluminan los edificios de la Ciudad de Buenos Aires?

De acuerdo con lo comunicado por el Gobierno de la Ciudad, la iniciativa busca poner en valor el patrimonio arquitectónico y religioso porteño en el contexto de la visita papal. Además, apunta a reforzar la identidad nocturna del territorio porteño y a mejorar los recorridos seguros para vecinos y fieles.

Qué otras ciudades visitará León XIV

El Papa realizará una gira por la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre; se trata de su primera visita al país desde que asumió como Papa y de la primera llegada de un sumo pontífice en 39 años, desde la visita de Juan Pablo II en 1987. Su recorrido incluye, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.