Papa León XIV en CABA: mapa, accesos y cortes por su visita en la Argentina

La visita del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires modificará la rutina de distintos barrios porteños, ya que desde el sábado 7 de noviembre y hasta el miércoles 11 habrá un perímetro de seguridad, cortes y controles policiales en su zona de estadía. El operativo afectará la circulación de vecinos, los servicios y el transporte público.

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Mapa del operativo: qué calles de CABA tendrán restricciones por la visita del Papa

El Papa se hospedará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en la Avenida Alvear al 1600. Alrededor de esa sede, desde las 12 horas del sábado 7 de noviembre hasta la tarde del miércoles 11, el área tendrá un operativo de seguridad, con controles policiales y restricción de vehículos en la zona.

Según adelantó el Gobierno de la Ciudad, las restricciones afectarán la zona delimitada por Avenida del Libertador, Avenida Callao, Quintana, Juncal y Cerrito.

¿Quiénes podrán ingresar en el perímetro de seguridad?

Dentro del perímetro solo podrán ingresar frentistas, comerciantes y huéspedes de hoteles o alojamientos de la zona.

Los únicos puntos de entrada y salida estarán en:

Avenida Callao y Quintana.

Libertad y Quintana.

Para entrar en el perímetro de seguridad, los vecinos deberán presentar el DNI con un domicilio que coincida con el lugar al que acceden. Si el documento no permite validar el ingreso, será obligatorio mostrar una placa identificatoria emitida por el Gobierno porteño. La placa se puede retirar en estos lugares y horarios:

Sede Comunal 2 (Vicente López 2050): de lunes 2 a viernes 6 de noviembre, de 8 a 16.

(Vicente López 2050): de lunes 2 a viernes 6 de noviembre, de 8 a 16. Mesa de atención en Rodríguez Peña y Avenida Alvear: de lunes 2 a miércoles 4 de noviembre, de 16 a 20.

Para tramitarla, hay que presentar un servicio habilitado en el domicilio de ingreso, como ABL, expensas, agua o luz.

En el caso de comercios u oficinas, se pide documentación que acredite la actividad: habilitación comercial, constancia de inscripción en ARCA u otro servicio a nombre del local.

se pide documentación que acredite la actividad: habilitación comercial, constancia de inscripción en ARCA u otro servicio a nombre del local. Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos deberán mostrar su reserva.

Qué pasa con los autos estacionados y las cocheras

Los vecinos tienen que sacar sus vehículos de las calles incluidas en el perímetro antes del mediodía del 7 de noviembre. Los que queden estacionados serán trasladados por personal y grúas de tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo. Quienes retiren sus autos podrán dejarlos a 45 grados en dos tramos habilitados:

Avenida Callao (mano derecha), entre Vicente López y Libertad.

Avenida del Libertador, en sentido hacia Retiro, entre Libertad y Callao.

Además, mientras esté establecido el perímetro por el Papa, no se podrá ingresar ni salir de las cocheras de los edificios.

Comercios, proveedores y servicios

Desde el Gobierno de la Ciudad le recomendaron a los comercios anticipar el abastecimiento de mercadería, porque la circulación de proveedores y servicios estará limitada según el día:

Sábado 7: todo el día.

todo el día. Domingo 8: desde la mañana hasta la tarde.

desde la mañana hasta la tarde. Lunes 9: desde la mañana hasta el mediodía.

desde la mañana hasta el mediodía. Martes 10: desde la mañana hasta el mediodía.

desde la mañana hasta el mediodía. Miércoles 11: desde el mediodía.

Además, se reubicarán los contenedores de residuos y algunas líneas de colectivos modificarán su recorrido durante esos días.