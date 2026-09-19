A minutos de CABA: tiene reserva, paseo gastronómico y un emblema del reciclaje argentino

Ubicado en el partido de Escobar, al norte de la provincia de Buenos Aires, Ingeniero Maschwitz se abre paso como uno de los destinos ideal de fines de semana que, en pocas cuadras, combina paseos gastronómicos, locales de diseño, propuestas culturales y espacios vinculados con la naturaleza.

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A solo 60 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, el circuito puede iniciarse con el Paseo Mendoza, uno de los sectores más concurridos, donde funcionan restaurantes, bares, comercios, talleres y locales dedicados al arte y el diseño. En sus alrededores también se encuentran el Mercado de Maschwitz y el Quo Container Center, dos complejos comerciales que se caracterizan por su particular arquitectura.

A esta propuesta se suma la Reserva Natural Educativa de Ingeniero Maschwitz, un predio de 23 hectáreas que forma parte del antiguo territorio de la estancia Los Arenales y conserva ambientes naturales, senderos y especies de flora y fauna autóctonas.

¿Qué hacer en Ingeniero Maschwitz?

Uno de los recorridos posibles para hacer en Ingeniero Maschwitz es el Paseo Mendoza. El espacio reúne restaurantes de diferentes estilos, locales vinculados con el diseño y el arte, talleres y comercios. La oferta gastronómica incluye cocina italiana, mexicana, árabe y opciones vegetarianas, además de parrillas.

A pocos metros se encuentra el Mercado de Maschwitz, inaugurado en 2012. El complejo fue construido con materiales recuperados y cuenta con dos plantas: en la parte inferior funcionan bares y propuestas gastronómicas, mientras que en el nivel superior hay galerías, locales de antigüedades, artesanías y objetos de decoración. Su arquitectura incorpora elementos como puertas, ventanas, pisos y otros materiales provenientes de construcciones antiguas.

Otra alternativa es visitar el Quo Container Center, en Mendoza 1667. El complejo comercial fue emplazado a partir de 57 contenedores de carga en desuso distribuidos en tres niveles. Allí funcionan locales, oficinas, estudios profesionales y propuestas relacionadas con el diseño, mientras que el predio incorpora paneles solares, iluminación LED, cubiertas verdes y sistemas para el tratamiento del agua.

Para quienes buscan una actividad al aire libre, la Reserva Natural Educativa de Ingeniero Maschwitz se encuentra en Sucre 1550 y ocupa 23 hectáreas del antiguo predio de la Estancia Los Arenales, vinculada históricamente con Benito Villanueva. De acceso gratuito, el área conserva pastizales, bosques, humedales y sectores de selva ribereña, además de numerosas especies de flora y fauna.

Ingeniero Maschwitz también cuenta con espacios para ferias y mercados. Entre ellos figura el Mercado Circular, ubicado en Mendoza y Entre Ríos, que funciona los viernes, sábados y domingos con propuestas vinculadas al intercambio y la comercialización de productos. Además, la oferta municipal incluye una Despensa Agroecológica sobre avenida El Dorado.