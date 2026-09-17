El santuario natural de Buenos Aires donde una laguna se abraza con el mar

En la provincia de Buenos Aires se ubica un santuario natural, donde la laguna se abraza con el mar. Se trata de Mar Chiquita, una localidad balnearia del homónino partido, cuya laguna es una albufera que conecta con el Océano Atlántico y la afluencia de agua continental, generando un mosaico de aguas dulces, saladas y salobres. En el mundo solo existen cuatro accidentes geográficos con estas características, mientras que en la Argentina es única e irrepetible, lo que llevó a que sea declarada como Reserva de Biósfera por la UNESCO en 1996.

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Se trata de uno de los pocos lugares en el mundo donde es posible observar la salida del sol sobre el mar y su puesta sobre el río. Asimismo, es un santuario natural para cerca de 100.000 aves migratorias que atraviesan el continente y eligen sus playas como parte de su ruta. En definitiva, es un paraíso natural que invita a explorar sus senderos, pasarelas y miradores que se ubican entre playas, dunas costeras y marismas.

Mar Chiquita es uno de los destinos preferidos para avistaje de aves. Foto: Turismo PBA

Quienes visiten Mar Chiquita se van a encontrar con una rica diversidad de fauna marina y dulceacuícola, destacándose especialmente aves como el flamenco rosado, el rayador y la espátula. En cuanto a su paisaje, los turistas y locales disfrutan de playas, médanos, bañados salobres y de agua dulce, arroyos y praderas húmedas, completamente rodeados de talares, totorales, pastizales pampeanos y cortaderales.

Cómo ir desde Ciudad de Buenos Aires a Mar Chiquita

Para ir en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el partido de Mar Chiquita, la ruta más directa es salir por la autopista Buenos Aires - La Plata y conectar con la Autovía 2 en dirección al sur. Luego hay que continuar por la Autovía 2 hasta el empalme con la Ruta Provincial 11. El trayecto es de aproximadamente 380 a 400 kilómetros y se hace en unas 4 horas y media.

Ahora bien, para quienes viajan en transporte público, se puede tomar un ómnibus de larga distancia desde la Terminal de Retiro con destino a Mar del Plata o directamente hacia localidades balnearias del partido como Santa Clara del Mar. Otra alternativa muy utilizada es combinar el tren de la línea Roca (servicio Plaza Constitución - Mar del Plata) bajando en estaciones cercanas como la de Coronel Vidal o Mar del Plata, y desde allí tomar un colectivo interurbano (como la línea 221) o un taxi para arribar a la albufera o la costa de Mar Chiquita.