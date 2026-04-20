Al menos dos muertos en un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México

Un turista canadiense murió esta tarde luego de quedar en medio de un tiroteo en las pirámides de la zona arqueológica de Teotihuacán, según informó el Gabinete de Seguridad de México en la red social X. Además hay otra persona fallecida que las autoridades creen que podría ser el agresor.

El ministerio de Seguridad indicó que recibió una llamada telefónica que denunciaba que había detonaciones de arma de fuego y que de inmediato envió asistencia de la Guardia Nacional. Una vez que llegaron las fuerzas de seguridad constataron que había dos personas sin vida y sesis heridos, cuatro por armas de fuego y dos por caídas. Todos fueron trasladados para su inmediata atención médica.

"Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá. He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales", se expresó en X la presidenta de México Claudia Sheinbaum.