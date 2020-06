Cinthia Fernández aseguró que Amalia Granata la convocó para ser diputada

Según confirmó hace algunas horas, Cinthia Fernández está contemplando la posibilidad de meterse en el mundo de la política como diputada. La modelo recibió el ofrecimiento de parte de Amalia Granata para sumarse a su partido, y según reconoció Fernández, no descarta ese nuevo desafío.

En diálogo con Ángel de Brito, la bailarina explicó: "Ustedes saben que a mí me pasan muchas cosas raras, así que salto del hilo dental a hacer política, ¿por qué no?". Y detalló: "Yo estoy en el mismo partido que Amalia. Yo con lo que soy sincera es en que no tengo preparación política, pero puedo aprender. Depende de la propuesta que me hagan, si a mí es algo que me interesa sí, pero si es algo que no me interesa, no".

En ese sentido, ironizó: "Se arma la alianza Granata-Fernández. TN se hace un festín con esto".

Según explicó Maite Peñoñori, la propuesta surgió después del debate público que se dio a partir de las libertades condicionales que otorgó la Justicia luego de que arrancara la pandemia de coronavirus, tema en el que ambas estuvieron de acuerdo.

Sin embargo, a muchos en redes no le cerró la idea, ya que Granata es parte del partido "Unite por la Familia y la Vida", cuya base única es la oposición a rajatabla al derecho al aborto legal, seguro y gratuito y en ese sentido, Fernández está muy alejada.

En 2018, cuando la Cámara de Diputados dio la media sanción al proyecto de ley en la mañana del 14 de junio, Fernández celebró y envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales: "Estoy llorando de emoción! Bravo mujeres".

¿Una alianza que se termina antes de comenzar?