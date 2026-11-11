"Me alimento sano y me quiero mucho": a los 111 años, revela cuál es el secreto exacto

Alcanzar más de un siglo de vida manteniendo una salud óptima y una alta independencia física representa uno de los grandes hitos de la vitalidad humana. En este escenario, la historia de Antonia Cruz Rojas, nacida en febrero de 1915 y residente en el distrito de Viques (Huancayo, Perú), se ha convertido en una referente internacional sobre longevidad saludable.

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A sus 111 años, Antonia conserva una lucidez y una energía destacables, atribuyendo su bienestar a una premisa fundamental: "Me alimento sano y me quiero mucho". Lejos de los productos ultraprocesados o las tendencias pasajeras, el pilar fundamental de su longevidad se encuentra profundamente arraigado en la gastronomía tradicional andina. Su rutina nutricional prioriza elaboraciones caseras preparadas a base de ingredientes locales y de alto valor energético.

Su hija explicó que su dieta diaria se basa en preparaciones caseras y nutritivas. “A mi mamá le gustan mucho las sopas de morón, trigo, crema de arvejas, chupe de calabaza y de olluco. Siempre toma sus siete semillas, que contienen quinua, cebada, kiwicha, cañihua, entre otros granos”, detalló.

Entre sus platos favoritos y sopas habituales se destacan:

Sopa de morón y cremas de legumbres: Preparaciones ricas en nutrientes elaboradas con cebada, quinua, kiwicha y cañihua.

Caldos nutritivos: Opciones a base de trigo, arvejas y tubérculos autóctonos.

Chupes tradicionales: Platos elaborados con calabaza y olluco, pensados para aportar vitalidad y mantener defensas sólidas a lo largo de las décadas.

Nacida el 8 de febrero de 1915, Antonia fue testigo de más de un siglo de historia peruana.

Hábitos de vida y bienestar emocional

Además de una dieta equilibrada rica en cereales y vegetales andinos, el entorno familiar y la estabilidad emocional cumplen un rol clave en su día a día. Lejos de una vida sedentaria, Antonia mantiene una participación activa en pequeñas tareas cotidianas y disfruta del acompañamiento permanente de sus seres queridos, demostrando que el cuidado de la salud mental y el afecto propio son tan importantes como una nutrición consciente.

"Doña Antonia disfruta de las cosas simples: sentarse en su sillón junto a la puerta de su casa, observar el atardecer, conversar con sus vecinos y recibir el afecto de su comunidad", detallaron desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de Perú.

En ese sentido, en febrero de este año destacaron que el programa Pensión 65 atiende a 39.655 usuarios y usuarias en la región Junín, de los cuales 70 han superado el siglo de vida: "Lo que evidencia la importancia de la protección social, la atención integral y el acompañamiento comunitario para el bienestar de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad". "A través de Pensión 65, reafirma su compromiso de seguir garantizando una vejez digna, promoviendo el reconocimiento, el cuidado y la inclusión social de las personas adultas mayores en todo el país", remarcaron desde la cartera mencionada.