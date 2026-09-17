Tiene 108 años, hace ejercicio tres veces por semana y todavía maneja: "Envejezco con dignidad"

Susan Young Browne tiene 108 años, todavía hace ejercicio tres veces por semana y maneja, incluso renovó su licencia hasta 2033 que le permitirá 115 años. La estadounidense reveló su secreto para mantenerse en forma y envejecer con gran vitalidad.

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Cómo es la rutina de ejercicio que hace Susan a sus 108 años

Susan participa de clases grupales en el Modern Maturity Center en Dover, Delaware, un lugar en el que vive desde 1973. Además, realiza una rutina específica todas sus mañanas. "Cuando me levanto por la mañana, sigo una rutina de ejercicios que llevo practicando durante los últimos 20 años", aseguró. Estos movimientos son su clave para conservar su fuerza y equilibrio.

La estadounidense todavía maneja y, para garantizar su autonomía, el municipio donde vive le otorgó un estacionamiento especial, reservado para conductores centenarios. Así, a sus 108 años todavía manejar y se traslada por la ciudad sola. "Para ir al almacén, tengo que manejar. A cualquier lado que quiera ir, tengo que manejar", apuntó a la revista Today.

Susan renovó su licencia de conducir hasta el 2030, año en el que alcanzará sus 115 años (Foto: CBC Philadelphia)

Una vida de enseñanza y mucha vitalidad.

Susan nació el 24 de abril de 1918 en Lincoln, Delaware y fue la décima de doce hermanos, hijos de George y Susie Brown. Su familia se mudó a una granja de 40 acres donde vivieron sin electricidad ni agua corriente. En esa época, Browne asistió a una escuela que tenía una sola aula y se encontraba a 8 kilómetros de su casa.

Desde chica tuvo un objetivo claro: quería estudiar y convertirse en maestra. Se casó con James Young y formó una familia, lo que hizo que le tomara siete años terminar sus estudios. Finalmente, en 1945, se graduó con una licenciatura en Educación Primaria en el entonces State College for Colored Students, la institución que hoy es la Universidad Estatal de Delaware.

Ese año empezó a dar clases en las escuelas primarias de Ellendale y John Wesley, ambas en Milford. Cuando en 1965 terminó la segregación educativa en el sistema escolar, la trasladaron a la Fairview Elementary, donde se mantuvo hasta jubilarse en 1977. En total, dedicó casi 30 años de su vida a la enseñanza.

Este año, tras cumplir sus 108 años, la intendenta Robin R. Christensen la reconoció como la residente viva de mayor edad de la ciudad y la definieron como "un puente vivo entre generaciones". El festejo contó además con la presencia del gobernador Matt Meyer y del hijo de Browne, Levi, en una ceremonia que reafirmó su lugar dentro de la comunidad ya que asistieron 130 personas.