Silvia Angélica Sánchez Martínez se convirtió en una de las mujeres más longevas de la Argentina tras cumplir 110 años el pasado 31 de julio y su festejo conmovió a los usuarios de las redes sociales. Hoy se encuentra internada en una clínica sin poder caminar, pero eso no impidió que pudiera celebrar con su familia.

Muchos se preguntan cuál es el secreto que le permitió superar el siglo de vida y llegar a ser una de las personas más longevas de nuestro país. "Queremos agradecer de todo corazón a Alita y a su hermosa familia por abrirnos las puertas de su hogar, por confiar en nuestro equipo y por permitirnos ser parte de sus días", expresaron desde la clínica donde se encuentra internada.

"Hoy nos sigue enseñando que la vida es un gran viaje y que, como una estrella, se va apagando de a poquito pero dejando por su camino sus destellos y su luz. Su energía durará por siempre, porque cuando la vida se entrega al amor y al servicio, deja un poquito de ella en todos los que pasaron por su lado", concluyó el comunicado de la institución.

¿Quién es una de las mujeres más longevas del mundo?

Sánchez Martínez nació el 31 de julio de 1916 en Córdoba y es la sexta de 11 hijos. Su madre, María del Rosario Martínez, le había enseñado a ayudar a los que más necesitaban y a abrir las puertas de su casa para compartir un plato de comida, un abrigo o un lugar donde dormir.

Se casó con José Luis Cuezzo, un médico oriundo de Tucumán, los dos se establecieron en esa provincia y criaron allí a sus hijos, Silvia y Susana. La mujer trabajó como maestra, profesión en la que se jubiló, a la vez que se dedicó al hogar y a la cocina. A lo largo de su vida mantuvo su fe y es profundamente devota de la Virgen Marín y San Expedito.

En su tiempo libre pintaba, tejía y bordaba. Su secreto para llegar a esta edad puede encontrarse en su personalidad serena, ya que nunca se quejaba y respondía a todo con una sonrisa. "Ella mantenía la compostura en sus emociones, su alimentación y su vida en general”, indicaron en el sitio LongeviQuest.

Silvia tiene seis nietos y 16 bisnietos, algunos de ellos estuvieron presentes durante la celebración, con globos, guirnaldas y con todos sus familiares y personal médico. "Estoy bien, contenta”, se la pudo escuchar decir.

"Después de una vida de mucha entrega, está cuidada por su hija y su yerno, con la ayuda de 6 nietos queridos, 16 bisnietos y un equipo de salud y de cuidadores que la acompañan día a día", indicaron desde la Clínica Aliviar.