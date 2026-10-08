Tiene 100 años, vive de su propia huerta y revela el secreto de su longevidad: "Lo que venga es regalado" (Foto: El Bierzo)

Manuel Prada Merayo, conocido como “Carabín”, vive en un pequeño pueblo de León, en España, y a sus 100 años todavía trabaja la tierra, come lo que cosecha y mantiene una vida social intensa. Su historia se volvió un ejemplo para la zona y reveló cuál es la clave, además de los alimentos naturales, para haber llegado a su edad de manera saludable.

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Cómo es la rutina del español de 100 años: su secreto para la longevidad

Prada Merayo cuenta con una rutina que es estudiada por quienes analizan las claves de la longevidad. El hombre de un siglo de edad comienza sus días yendo a su huerta, un terreno de unos 200 metros cuadrados donde cultiva arvejas, tomates, puerros, cebollas y pimientos. También se ocupa de sus gallinas y de sus gatos. Lo hace pese a las limitaciones propias de la edad: tiene problemas de audición y de vista, y artrosis en las rodillas.

(Foto: El Bierzo)

Sin embargo, continúa con las costumbres que conoce desde niño: trabajó en el campo, cuidó ganado y cultivó viñas, manzanos y álamos. Luego atendió una cantina y una ferretería en el mismo pueblo.

Lo que come sale en buena parte de su propia tierra: verduras de temporada, huevos de sus gallinas y platos caseros. Ya no cocina, pero sí dirige la cocina: indica cómo se preparan las comidas para que salgan como las recuerda. Más allá de hacer ejercicio puntual, lo que lo mantiene activo son sus actividades cotidianas como caminar, sembrar, cuidar animales y resolver las tareas de cada día.

Además, logró estirar su autonomía bastante tiempo, manejó hasta los 95 años y todavía bromea con la idea de comprarse un vehículo sin carnet, porque para él manejar significaba libertad para ir adonde quisiera.

Vida social: otra de las claves para alcanzar los 100 años

Entre las grandes claves de la vida de Manuel está que no está solo: vive con su hermana Pilar, a quien recibió en su casa cuando enviudó. Además, cuenta con la ayuda diaria de una vecina de toda la vida y de otra persona que colabora en sus cuidados.

También mantiene su mente activa al leer todos los días y recitar sus propios versos, entre sus lecturas aparece Don Quijote de la Mancha, que asegura haber leído cuatro veces. Incluso, en 2011 publicó un libro de poemas.

Sobre el futuro, Manuel lo resume con humor: "Lo que venga ya es regalado. Yo aquí estoy de regalao”, apuntó en diálogo con El Bierzo Digital.