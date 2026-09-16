Las fachadas de las viviendas también cambian con las tendencias de arquitectura y decoración. En 2026, el acero corten aparece como una alternativa para quienes buscan renovar puertas y accesos con una estética moderna, original e industrial.

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Durante años, las puertas de aluminio fueron una elección habitual por características como su resistencia, versatilidad y bajo mantenimiento. Ahora, otros materiales buscan ganar protagonismo en las viviendas y el acero corten se destaca por una apariencia robusta que se diferencia de las terminaciones metálicas tradicionales.

Qué tiene de particular el acero corten

El acero corten es un tipo de acero que desarrolla una capa superficial de oxidación protectora. Esa característica genera una pátina que puede presentar tonalidades naranjas, marrones y rojizas, con variaciones relacionadas con la exposición y el paso del tiempo.

La oxidación no representa en este caso el mismo proceso de deterioro que afecta al acero común. En condiciones adecuadas, la pátina funciona como una barrera protectora frente a la corrosión atmosférica y, al mismo tiempo, le da al material una terminación característica.

Su apariencia natural y cambiante es uno de los aspectos que explican su presencia en proyectos de arquitectura moderna. Además de utilizarse en accesos, el acero corten puede incorporarse en fachadas, revestimientos exteriores y distintos elementos decorativos.

Por qué se destaca en las entradas de las casas

Una puerta de acero corten puede convertirse en un elemento de fuerte presencia visual. Su tonalidad rojiza y su aspecto robusto permiten darle personalidad al acceso de una vivienda, especialmente cuando se busca una estética contemporánea o industrial.

Su particular pátina cambia según el paso del tiempo y exposición.

El material también ofrece distintas posibilidades para el diseño. Puede utilizarse en puertas de líneas rectas, paneles y portones, por lo que se adapta a diferentes propuestas arquitectónicas. Su versatilidad permite trabajar con formas simples y superficies que adquieren protagonismo por su propia textura.

Otra posibilidad es combinarlo con otros materiales. El acero corten puede integrarse con hormigón, piedra y vidrio, además de generar contrastes con la vegetación. De esta manera, el acceso puede formar parte de una composición más amplia dentro de la fachada.

El material combina con piedra, hormigón, vidrio y vegetación exterior.

Cómo mantener una puerta de acero corten

Aunque requiere poco mantenimiento, hay algunos cuidados que permiten conservar el acabado y la durabilidad del material. Para la limpieza, se puede retirar el polvo y la suciedad utilizando un paño suave, agua o un cepillo de cerdas blandas.

Es importante evitar productos abrasivos que puedan modificar la pátina protectora. También se debe prestar atención al agua, ya que la acumulación de humedad en juntas, bordes o zonas de contacto puede afectar el comportamiento del material.

Durante las primeras etapas de oxidación, el agua puede arrastrar partículas de óxido y generar manchas sobre pisos, paredes o revestimientos. Por eso, resulta conveniente prever un buen drenaje y, cuando sea necesario, utilizar canaletas o superficies adecuadas para controlar el escurrimiento.