Matear 2026: cuál fue el nuevo sabor de yerba mate que fue furor en la feria

La feria Matear 2026 reunió en La Rural a productores, cooperativas, marcas y emprendedores de todo el país. Durante dos jornadas, el público recorrió los stands, probó distintas variedades y participó de charlas y actividades culturales. En ese contexto, un sabor nuevo de yerba se llevó las miradas: la yerba con mango, una de las preferidas de los visitantes.

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La feria fue organizada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) junto con La Rural S.A. y contó con la participación de 77 empresas yerbateras. Entre las marcas presentes estuvo CBSé, de Establecimiento Santa Ana (ESA), que aprovechó el evento para presentar por primera vez su variedad CBSé Mango. Según informó la empresa, fue el sabor más elegido por el público y el stock que habían llevado para la feria se terminó.

El nuevo sabor a mango ofrece una yerba fresca, con aire tropical y más personalidad. Además, durante la feria se destacaron otras variedades como CBSé Hierbas Serranas y CBSé Etiqueta Negra. En total, la compañía contabilizó más de mil degustaciones durante las dos jornadas.

La compañía también presentó por primera vez Mateando, una marca de yerba mate tradicional 100% pura. De acuerdo con lo que relevó la empresa, los visitantes valoraron especialmente su sabor suave y agradable, y destacaron la buena experiencia durante la degustación.

Más de 48 años en la industria y una relación fiel con sus clientes

El stand de CBSé contó con varias propuestas para el público del Matear:

Había un tótem digital que generaba imágenes creadas con inteligencia artificial

Panel frontal con la frase “El mate es argentino”

Contó con un espacio llamado “CBSé una buena historia”, donde los asistentes podían sentarse con su mate a tomarse una foto.

Ofreció la posibilidad de armar mixes: los visitantes tenían distintas variedades y podían mezclarlas para probarlas

Además de las degustaciones, el público se acercó a conocer las promociones del stand. Carolina Valeria, gerente de Comunicación y Marketing de Establecimiento Santa Ana, subrayó el valor de la feria para el vínculo con los clientes: “Matear es mucho más que una feria: es una oportunidad para acercarnos a quienes nos eligen, compartir nuestras novedades y generar experiencias que fortalezcan el vínculo con nuestras marcas”.