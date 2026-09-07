Una de las marcas de zapatos más reconocidas cerró su local por la crisis

Una reconocida marca de calzado cerró uno de sus locales en el contexto de crisis económica que generó Javier Milei con sus medidas y se suma a la larga lista de comercios que bajan sus persianas por la caída del consumo.

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Se trata de Sarkany, que cerró durante el último fin de semana su local ubicado en la esquina de 5 y 50, en pleno centro de La Plata. Desde el lugar apuntaron al presente económico actual.

"No hay forma de mantener un comercio con la baja venta que hay y los gastos fijos que son altísimos", señaló uno de los responsables de la sucursal y explicó que la situación alcanza tanto a comerciantes que tienen otros negocios y deciden retirarse como a quienes directamente ya no pueden afrontar los costos de mantener un local abierto.

"Esto está peor", sentenció en diálogo con el medio El Día, y sostuvo que esto no responde exclusivamente al crecimiento de las ventas por Internet, ya que todavía representa una porción menor del volumen total de ventas en comparación con otros mercados.

En esa línea, sumó: "En diciembre del año pasado hubo 120 mil cheques rechazados, después pasó a 100 mil y se mantiene ahí. Es casi el doble de lo de siempre, que está entre 40 mil y 50 mil".

Un panorama marcado por el cierre de locales

El cierre volvió a poner en primer plano las dificultades que atraviesa el comercio platense, en un escenario marcado por la pérdida de ventas y el aumento de los costos necesarios para mantener un local abierto. Un caso relevante es el de All You Need, cuyo establecimiento de 48 entre 8 y 9 tiene previsto cerrar definitivamente el próximo 30 de septiembre, después de ocho años de actividad.

Su dueña, Azul Mauriño, explicó al medio 0221.com.ar los motivos que la llevaron a tomar la decisión y resumió el escenario que atraviesa el sector: "Cierro por los mismos motivos que están cerrando todos". En ese sentido, describió la situación como "insostenible".

Otro de los comercios afectados fue Alfis Jeans, que confirmó el cierre de un local que funcionó durante 14 años en 48 entre 7 y 8. La decisión estuvo relacionada con las dificultades para afrontar los costos fijos en medio de una menor actividad comercial. Los propios trabajadores describieron el panorama: "Vendemos para pagar, únicamente".