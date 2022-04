Las mejores fotos del homenaje a las Madres en la Plaza de Mayo

A 45 años de su primera ronda alrededor de la Pirámide de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo recibieron su merecido homenaje.

Las Madres de Plaza de Mayo fueron homenajeadas este sábado al cumplirse 45 años de su primera ronda alrededor de la Pirámide de Mayo, con un emotivo acto en la Plaza de Mayo. El Destape estuvo presente en el homenaje y el fotógrafo Kaloian Santos Cabrera logró retratar los mejores momentos.

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, afirmó hoy que "la revolución se hace todos los días" y consideró que "la política no es un camino para buscar trabajo".



"La revolución se hace todos los días. Reivindicamos la lucha de nuestros hijos. La revolución se hace todos los días y es solidaridad, lealtad y amor por el otro. Esa era la lucha que dieron nuestros hijos. La política no es u camino para buscar trabajo", señaló Bonafini en un contundente discurso pronunciado en la Plaza de Mayo, donde se realizó una ceremonia que contó con la participación de otros importantes oradores.



Además, la histórica referente del movimiento de derechos humanos afirmó estar "convencida" en relación a la tarea de los jóvenes, al considerar que las nuevas generaciones "nos llevan por delante un kilómetro o dos, por no decir muchos más, en cuanto a claridad, fuerza y voluntad".



"Mis hijos e hijas me hablaban del FMI (Fondo Monetario Internacional) y a mí me parecía que no era verdad, que era demasiado. Pero la verdad es que ellos avanzan y se llevan todo. Son voraces", expresó.

Las fotos de los desaparecidos.

Artistas compartieron su arte en el homenaje.

Nora Cortiñas.

Hebe de Bonafini.

Nora Cortiñas.

Andrés Larroque en el acto homenaje.

