Horóscopo semanal: predicciones del 17 al 23 de agosto 2026 y qué le espera a cada signo

La semana del 17 al 23 de agosto de 2026 estará atravesada por movimientos astrológicos que, según la astrología, pueden poner el foco en las emociones, los vínculos y la necesidad de tomar decisiones con mayor cautela. Marte en Cáncer entrará en tensión con Neptuno retrógrado en Aries, una combinación asociada a confusión, reacciones defensivas y dificultad para distinguir con claridad qué hacer frente a determinadas situaciones.

A esto se sumará la tensión entre Venus en Libra y Saturno retrógrado en Aries, que llevará a revisar relaciones, acuerdos y límites. Mientras tanto, Mercurio en armonía con Saturno favorecerá las conversaciones, las firmas y la organización de proyectos. El gran cambio de la semana llegará el sábado 22, cuando el Sol deje Leo e ingrese en Virgo, lo que será el comienzo a un período asociado con el orden, la eficiencia y una mirada más práctica sobre la vida cotidiana.

Horóscopo semanal para Aries, Tauro, Géminis y Cáncer

Aries

La semana comienza con Marte, su planeta regente, en tensión con Neptuno retrógrado en su signo. La recomendación es cuidar especialmente la energía y las reacciones emocionales y evitar decisiones importantes mientras persista la falta de claridad. Hacia el viernes, Venus en tensión con Saturno pondrá bajo la lupa vínculos y acuerdos que necesitan límites más definidos. Será momento de revisar qué relaciones requieren mayor compromiso y madurez.

Tauro

Los primeros días estarán marcados por una energía favorable para ordenar la rutina, resolver pendientes y recuperar el control sobre cuestiones personales. Venus en tensión con Saturno, en tanto, llevará la atención hacia decisiones laborales y profesionales. La clave será no asumir responsabilidades que corresponden a otras personas. Desde el sábado, con el ingreso del Sol en Virgo, se activa una etapa vinculada con la creatividad, los proyectos, los viajes y nuevas búsquedas personales.

Géminis

Mercurio en Leo en armonía con Saturno retrógrado favorece las conversaciones importantes, los acuerdos, las firmas, los asuntos comerciales y el avance de proyectos tanto individuales como grupales. Serán días propicios para comunicar ideas con sinceridad. Sin embargo, Venus en tensión con Saturno puede generar diferencias con amistades o grupos: convendrá evitar interpretar los conflictos ajenos como ataques personales.

Cáncer

Marte transita por Cáncer y entra en tensión con Neptuno retrógrado en Aries, generando cierta incertidumbre sobre el rumbo personal. Por eso, será conveniente no asumir compromisos importantes a mediano o largo plazo sin contar antes con suficiente información. Venus y Saturno también plantearán un desafío: encontrar un equilibrio entre las obligaciones laborales y las necesidades del hogar. El descanso, los encuentros familiares y el cuidado de la propia energía ganarán importancia.

Leo, Virgo, Libra y Escorpio: cambios, vínculos y nuevos comienzos

Leo

Los últimos días del Sol en su signo pueden aprovecharse para avanzar en decisiones personales y buscar cambios que impulsen crecimiento. La semana aparece como un momento de renovación y apertura hacia nuevos deseos y caminos. El sábado 22, con el ingreso del Sol en Virgo, el foco se trasladará al mundo económico y material, con una oportunidad para revisar cómo se generan, administran y utilizan los recursos.

Virgo

La primera parte de la semana pondrá el acento en cuestiones laborales y económicas, aunque será importante no relegar los hábitos vinculados al bienestar. Mercurio en armonía con Saturno favorecerá conversaciones sensibles y permitirá poner en palabras emociones profundas. El viernes, Venus en tensión con Saturno puede sacar a la superficie diferencias en vínculos y cuestiones relacionadas con la convivencia. El sábado comenzará la temporada de Virgo, una etapa propicia para ordenar el mundo personal.

Horóscopo.

Libra

Marte en tensión con Neptuno puede generar confusión en asuntos vinculados con las relaciones y dificultar la toma de decisiones. Será mejor esperar antes de avanzar sobre cuestiones importantes. El viernes será especialmente significativo: Venus, su planeta regente, estará en Libra y en tensión con Saturno retrógrado en Aries. El tránsito invita a buscar un equilibrio honesto entre los propios deseos y los de la pareja, socios o personas cercanas. También será un buen momento para valorar el propio tiempo, los talentos y aquello que realmente se desea.

Escorpio

La semana comienza con la Luna en Escorpio, llevando la atención hacia el tiempo personal, la rutina y los hábitos cotidianos. El viernes, la tensión entre Venus y Saturno puede hacer visible el cansancio acumulado por las demandas laborales y diarias. La recomendación será reservar momentos de descanso y silencio. Con el ingreso del Sol en Virgo el sábado, se abre una etapa favorable para nuevas ideas, proyectos personales y trabajos en conjunto, además de encuentros sociales y nuevos contactos.

Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: decisiones bajo la lupa

Sagitario

Marte en tensión con Neptuno puede generar confusión en cuestiones relacionadas con la pareja, el romance y la convivencia. La principal recomendación será evitar decisiones impulsivas. El miércoles, la Luna ingresará en Sagitario y abrirá un ciclo para prestar mayor atención a las necesidades personales y emocionales. Desde el sábado, el Sol en Virgo pondrá el foco sobre el mundo profesional y laboral, con posibilidades de reconocimiento y avances en proyectos importantes.

Capricornio

Los asuntos emocionales y vinculares pueden presentar cierta falta de claridad durante los primeros días. Marte en tensión con Neptuno aconseja evitar idealizar a las personas o depositar grandes expectativas sobre quienes están alrededor. Ante decisiones que puedan alterar el equilibrio personal, será preferible esperar. Venus en tensión con Saturno, por su parte, invita a escuchar las propias necesidades antes de responder a las demandas del entorno.

Acuario

Marte y Neptuno pueden complicar la lectura de situaciones cotidianas y laborales, por lo que será importante diferenciar los deseos de los recursos concretos disponibles. La Luna creciente en Escorpio, en tanto, dará impulso a proyectos personales y laborales, tanto individuales como colectivos. El sábado, el Sol en Virgo iniciará una etapa de mayor organización de los recursos y puede favorecer mejoras en asuntos del hogar y la convivencia.

Piscis

Marte en tensión con Neptuno —su planeta regente— aconseja especial prudencia con gastos, compras e inversiones. La falta de claridad podría llevar a decisiones de las que después haya arrepentimiento o incluso a situaciones de engaño. Venus en tensión con Saturno también pondrá bajo revisión pagos, deudas y préstamos, que deberán manejarse con seriedad y límites claros. Desde el sábado, el Sol en Virgo aportará mayor claridad a las relaciones cercanas y favorecerá planes y proyectos compartidos.

El cierre de la semana cambia el tono

El ingreso del Sol en Virgo el sábado 22 de agosto funciona, dentro de la lectura astrológica propuesta, como el gran cambio de clima de la semana: después de días dominados por la tensión, las dudas y la revisión emocional, comienza una etapa orientada al orden, la eficiencia y la organización.

En el caso de Piscis, además, la mirada estará puesta en el próximo eclipse lunar del 28 de agosto, que según la astrología tendrá lugar en su signo. El fenómeno será presentado como un momento de especial sensibilidad emocional y llega pocos días después de una semana marcada por la necesidad de revisar vínculos, recursos y decisiones.