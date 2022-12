Video: se robaron una beba recién nacida del Hospital Alende

La madre denunció que una mujer simuló ser una médica y le dijo que se iban a llevar a la recién nacida para un control. Efectivos policiales la buscan intensamente.

Denunciaron el robo de una beba recién nacida del hospital Alende ubicado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Efectivos policiales buscan intensamente a la beba que fue “sustraída” de la habitación del hospital en la que se encontraba con su madre. Según informaron fuentes policiales, se sospecha que detrás del robo estuvo una mujer que se hizo pasar por personal de salud.

De acuerdo a la denuncia, el hecho ocurrió este miércoles a las 9.30 de la mañana cuando una “mujer simulando ser enfermera/médica” de ese centro de salud, ubicado en Claudio de Alas al 2500 en la localidad de Ingeniero Budge, ingresó en la habitación 107 e informó a la madre, Nicole Sandoval, que debía llevar a la beba a realizar controles.





Las cámaras de seguridad del hospital advierten que una mujer con “calzas violetas y negras, zapatillas rosas, ambo claro (beige), de 1,55 metros de estatura aproximadamente, cabello negro enrulado” se llevó a la nena nacida hace poco más de 12 horas.

Cerca del mediodía, un grupo de personas allegadas a la familia de la beba nacida se concentraron en las puertas del hospital en reclamo de la aparición de la nena. "Por relatos de algunas personas dicen que la mujer se cambió de ropa a ella y a la bebé. Dejó la ropa tirada en el baño", afirmó Camila, la tía de la beba robada, en diálogo con C5N. A su vez, reconoció que no saben quién es esta persona y que testigos les indicaron que estuvo "desde las 8 de la mañana circulando por el hospital".

Por su lado, David, el padre de la beba, comentó que después de las 9 de la mañana su mujer lo llamó por teléfono llorando y le dijo que su hija ya no estaba. Con respecto a la ladrona, dijo que "se hizo pasar por una persona que hacía distintos trabajos" y así logro ingresar a la habitación en donde estaba la madre con su beba.

El padre de la beba pudo conocerla el día anterior, que fue la fecha de su nacimiento. En diálogo con C5N, David reconoció que no le pidieron ninguna documentación para poder acreditar que él efectivamente era el padre.

Además, David admitió que desde el Hospital Alende aún no dieron explicaciones sobre lo ocurrido ni se hicieron responsables para llevar adelante la investigación. "Hasta que no salgan vamos a romper todo. El director no quiere dar explicaciones de nada", afirmó el hombre.