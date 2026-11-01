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Gastronomía

Llega la Semana de la Pastelería: habrá 2x1 en medialunas y descuentos especiales

Cada comercio ofrecerá diferentes promociones, desde 20% de descuento en productos de panadería y hasta combos de desayuno por $13.000. Cuándo es y quiénes participan.

01 de noviembre, 2026 | 19.35
Semana de la Pastelería.

Cada 1 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Pastelería Artesanal y, en ese marco, la Ciudad de Buenos Aires celebrará la Semana de la Pastelería: distintas confiterías, panaderías y pastelerías porteñas ofrecerán descuentos, promociones y la posibilidad de conseguir medialunas 2x1.

Así será la Semana de las Pastelerías en la Ciudad de Buenos Aires

El evento se realizará del lunes 2 al viernes 6 de noviembre desde las 10 hs donde los diferentes comercias ofrecerán descuentos y ofertas para celebrarlo. En concreto, la promoción de medialunas 2x1 se realizará el martes 3.

Durante los cinco días, los vecinos podrán aprovechar y disfrutar de diferentes propuestas de la pastelería artesanal en la Ciudad porteña. La iniciativa busca impulsar el consumo, acompañar a los comercios y poner en valor una de las tradiciones gastronómicas de Buenos Aires. 

¿Qué comercios participarán en la Semana de la Pastelería?

El listado de los comercios que participan de la celebración y sus respectivos beneficios está disponible en un mapa interactivo oficial. Entre los más de 20 participantes, habrá reconocidas firmas como:

  • Las violetas
  • La Palma de Flores
  • La Nueva Muguet
  • Pastelería El Progreso
  • Les Croquants
  • Dos Escudos

Cada local tendrá sus propios horarios, condiciones de promociones y stock de productos. Antes de acercarse, conviene averiguar las ofertas a través del mapa interactivo (al hacer clic en el nombre del local) o buscar las redes oficiales de cada comercio. Algunos ofrecerán combos a precios especiales, pack de desayuno o 20% de descuento en productos de panadería, postres u otras opciones específicas.

En concreto, el Día Nacional de la Pastelería nació para reconocer el trabajo de los profesionales del ámbito, como así también los oficios, las recetas y las tradiciones que forman parte de la identidad de la gastronomía argentina.

Desde la Ciudad, junto a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la Cámara de Confiterías y el Sindicato de Pasteleros, aprovechan esta fecha para lanzar una nueva edición de la Semana de la Pastelería y fomentar el consumo en los comercios de cercanía.

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