Así es la pastelería que abrió la hermana de Scaloni en Pujato

En Pujato, una localidad santafesina, la gastronomía vive un impulso especial que no solo tiene que ver con el fútbol. Corina Scaloni, hermana del entrenador Lionel Scaloni, decidió abrir las puertas de su pastelería artesanal, un proyecto que comenzó como un pasatiempo en el quincho familiar y que hoy ya suma un nuevo local en Funes.

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La transformación de un simple hobby en un negocio con proyección provincial se aceleró luego de la conquista del Mundial en Qatar. Una broma televisiva de su hermano disparó la demanda de sus productos, lo que la obligó a llevar la producción fuera de su casa para fundar Scala Bakery, una pastelería que luce orgullosa las tres estrellas mundialistas en su decoración.

¿Cuál es el secreto del éxito de Scala Bakery, la pastelería de Corina Scaloni?

Pero el éxito de Scala Bakery no se debe solo a la fama familiar o a un efecto viral pasajero. Corina, contadora pública recibida en la Universidad Nacional de Rosario, aplicó la disciplina y precisión de las finanzas a la repostería. Así logró que sus recetas, como el carrot cake, el lemon pie y la chocotorta, tengan un equilibrio perfecto y una consistencia notable.

Este rigor técnico fue clave para que el emprendimiento no se desmorone tras el boom digital. Aunque circulan versiones exageradas en internet sobre encargos gigantescos, como un Rogel de cinco kilos, la realidad es que Scala Bakery mantiene una elaboración artesanal a escala humana, con un proceso constante y cuidado que combina su trabajo contable con las jornadas frente al horno.

Corina es la hermana menor del técnico de la selección, y a través de las redes sociales del emprendimiento, Corina suele compartir imágenes familiares y publicaciones relacionadas con su trabajo. Uno de los posteos más emotivos fue realizado luego de uno de los logros deportivos de su hermano: "Eso que va más allá del resultado... la identidad y el sentido de pertenencia".

¿Cómo pasó la pastelería de la hermana de Scaloni de Pujato a abrir una sucursal en Funes?

La difusión que le brindó Lionel Scaloni en distintas oportunidades contribuyó a incrementar la visibilidad del local gastronómico, que hoy es uno de los lugares más visitados Hoy, la cafetería de Pujato no solo atrae a vecinos sino también a turistas deportivos y personalidades reconocidas, entre ellas Gabriela Sabatini, quien se sumó a la lista de clientes. La alta demanda llevó a la apertura de una segunda sucursal en Funes, confirmando que el negocio ya superó el impulso inicial y se consolidó con fuerza en el mercado santafesino.