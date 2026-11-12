Llega La Noche de los Museos a CABA 2026: cuándo es, hora y todos los museos que se pueden visitar gratis

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una de sus citas culturales más convocantes del año. Este sábado 14 de noviembre llegará la 22° edición de La Noche de los Museos, una propuesta que permitirá recorrer gratis instituciones culturales, colecciones históricas y espacios patrimoniales distribuidos en distintos barrios porteños.

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El evento se desarrollará entre las 19 y las 2 de la madrugada y tendrá una participación récord de más de 350 espacios. La programación incluirá exposiciones, visitas guiadas, espectáculos musicales, talleres, experiencias inmersivas y actividades para todas las edades. También habrá propuestas especiales en edificios que habitualmente no están abiertos al público.

Cuándo es La Noche de los Museos 2026 y cuál es el horario

La Noche de los Museos tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026, con entrada libre y gratuita. La jornada comenzará a las 19 y se extenderá hasta las 2 de la madrugada del domingo.

Se trata de la 22° edición de un evento organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que busca acercar el patrimonio artístico, histórico y cultural porteño a vecinos y visitantes.

La convocatoria de este año superará la participación de 2025, cuando se sumaron alrededor de 320 espacios. En esta oportunidad, serán más de 350 las instituciones y propuestas culturales que formarán parte de la programación.

Entre las actividades previstas habrá muestras de arte, conciertos, intervenciones urbanas, proyecciones audiovisuales, espectáculos de danza, recorridos teatralizados y visitas guiadas. Algunas instituciones también abrirán sectores que no forman parte de sus recorridos tradicionales.

Qué museos y espacios culturales se pueden visitar gratis en CABA

La programación de 2026 incluye museos nacionales, instituciones porteñas, edificios históricos y centros culturales. Entre los espacios destacados que confirmaron su participación se encuentran:

Circuito Casco Histórico:

Museo Histórico Nacional, en Defensa 1600.

Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo, en Bolívar 65.

Manzana de las Luces, en Perú 222.

Palais de Glace, con actividades en la Manzana de las Luces.

Biblioteca Jorge Luis Borges, en México 564, que abrirá la reserva patrimonial de la Colección Histórica del Traje Argentino.

Circuito Recoleta:

Museo Nacional de Bellas Artes, en avenida del Libertador 1473.

Museo Nacional de Arte Decorativo, en avenida del Libertador 1902.

Museo Roca, en Vicente López 2220.

Museo Evita, en Lafinur 2988.

Instituto Nacional Sanmartiniano, en Mariscal Castilla 2752.

Casa Victoria Ocampo, en Rufino de Elizalde 2831.

Circuito Centro:

Palacio Libertad, en Sarmiento 151.

Centro Cultural Borges, en Viamonte 525.

Museo de Arte Oriental, en Viamonte 525, segundo piso.

Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985.

Museo Nacional del Grabado, en Riobamba 985, segundo piso.

Museo Mitre, en San Martín 336.

Museo Casa de Ricardo Rojas, en Charcas 2837.

Circuito Belgrano:

Museo Histórico Sarmiento, en Cuba 2079.

Museo Nacional del Hombre, en 3 de Febrero 1370/78.

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en Santiago Calzadilla 1301.

Museo Casa de Yrurtia, en O'Higgins 2390.

También se sumarán otros espacios culturales y edificios emblemáticos de la Ciudad, con propuestas artísticas y actividades especiales.

Noche de los Museos.

Cómo consultar la lista completa de museos y actividades de La Noche de los Museos

Para conocer todos los espacios participantes, los horarios específicos y las actividades previstas en cada institución, se puede consultar el sitio oficial de La Noche de los Museos. También está disponible el programa oficial de la Secretaría de Cultura de la Nación, que reúne las propuestas de sus museos e instituciones en los distintos circuitos.

La recomendación es revisar la programación antes de salir, ya que algunas actividades tienen horarios determinados, cupos limitados o requieren inscripción anticipada.