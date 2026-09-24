Llega Dogrun a la ciudad de Buenos Aires: el evento reúne a más de 600 perros y sus tutores para correr (Foto: Fern Bonseiro)

Llega la 14.ª edición de Dogrun a la ciudad de Buenos Aires, el encuentro deportivo más esperado por quienes disfrutan de correr y tener una vida de bienestar junto a su perro. Se espera que la iniciativa junte a más de 600 perros y sus tutores para disfrutar de una carrera y diferentes actividades.

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Cuándo será la nueva edición de Dogrun: los detalles para participar

Dogrun se realizará el domingo 4 de octubre, de 8 a 13 hs, en el vial costero de Vicente López. Creado por Dolores Madero, el evento busca celebrar el cuidado de la salud y una tenencia responsable de animales de compañía, a través de la actividad física, la recreación y la construcción de hábitos saludables.

La jornada cuenta con diferentes distancias y modalidades de participación, con opciones al alcance de todos. Se pueden realizar circuitos de 1K, 3K o 5K, caminando o trotando para acompañar el ritmo del perro, que será el protagonista.

Dogrun ofrece la oportunidad de correr junto a tu perro 1K, 3K y 5K

Esta nueva edición incluye una novedad: se permite inscribir hasta 4 personas por perro en las categorías de 1 y 3 KM, para quienes quieran compartir el recorrido entre familia o amigos. Así, el evento puede disfrutarse junto a todas aquellas personas que forman parte de su día a día, priorizando el encuentro y la experiencia compartida por sobre la competencia. Mientras que la categoría de 5K se mantiene reducida, con la opción de llevar a dos acompañantes por perro como máximo.

El evento estará conducido por la actriz y locutora Daniela Nirenberg y el cantante y compositor Manuel Wirzt se suman a la experiencia como presentadores, acompañando y guiando a los asistentes durante las distintas actividades de una jornada que celebra el vínculo humano-animal.

Después del recorrido, habrá distintas alternativas para hacer una pausa y compartir un momento de relax junto a tus mascotas. Además, habrá diferentes propuestas vinculadas al cuidado, la seguridad y la tenencia responsable con información y actividades para aprender todavía más sobre la vida junto a los animales.

Por ejemplo, tras correr, Puppis y Oh My Dog ofrecerán jugos naturales y espacios pensados para recuperar energías, mientras que SportClub dispondrá de un sector de recuperación con colchonetas, bandas elásticas y elementos de movilidad para acompañar la elongación y recuperación física.

Mientras que habrá un juego del olfato y demostraciones de agility junto a La Jauría y de disc dog junto a Punto Dog Pilar. Los asistentes también podrán disfrutar de sorteos de alimentos Eukanuba por un año, seis y tres meses entre los participantes de las distintas categorías.

Además, habrá un espacio destinado a El Campito Refugio, ONG dedicada al rescate, recuperación y adopción de animales abandonados o maltratados. También participará Adoptá un Galgo en Argentina, organización enfocada en brindar una segunda oportunidad a galgos que fueron víctimas de maltrato.

Además de la carrera, habrá diferentes actividades para hacer junto a las mascotas y ganar premios

Cómo participar: los requisitos y cómo inscribirse

Para participar, todos los inscriptos deberán presentar un Certificado Veterinario Oficial obligatorio. Además, quienes se inscriban en la categoría 5K deberán presentar un apto médico al momento de completar la inscripción. Los interesados se pueden inscribirse en la web oficial de dogrun y en caso tener alguna duda o consulta, contactarse a inscripciones@dogrun.com.ar.

El día del evento se trabajará con un protocolo de seguridad tanto para las personas que participan como para sus perros. También habrá un equipo veterinario coordinado por la directora veterinaria, la Dra. Silvina Muñiz, que supervisará los distintos tramos del recorrido, la largada y llegada. Además de una carpa VET CHECK para atención primaria.