Más de 2.500 personas junto a sus perros participaron de la undécima carrera "DogRun"

Más de 2.500 personas participaron esta mañana junto a sus perros de la undécima edición de la carrera "DogRun" realizada en el Parque de los Niños de la ciudad de Buenos Aires, una iniciativa en la que familias recorrieron circuitos de 1, 3 y 5 kilómetros junto a sus compañeros de cuatro patas.

Esta edición de la carrera para perros realizada en el Parque de los Niños contó con la participación de 1.000 perros inscriptos, con el objetivo de "celebrar el vínculo con los animales de compañía y fomentar el bienestar animal y la vida activa junto a ellos", indicaron sus organizadores.

Ubicados según el tamaño, cada uno de los perros esperaron la señal de largada para recorrer de los circuitos 5k, 3k y 1k kids, al trote, corriendo o caminando en compañía de familiares o amigos.

En el evento participaron todo tipo de canes: grandes, medianos y pequeños, con pelo corto y largo, algunos de ellos recién salidos de la "peluquería canina", y otros con trajes y vestimentas especialmente elegidos para la ocasión.

Tal fue el caso de la caniche Martina, que participó de la carrera con un vestido tipo "tutú" color rosa.

"Yo le preparo la ropa y sabe que la estoy cosiendo para ella. Sabe que va a venir a la carrera. Fue a la peluquería el viernes y hoy la trajimos acá, contentos", contó a Télam su dueña, María del Carmen, del municipio bonaerense de San Martín.

Si bien los primeros tres ganadores de cada circuito recibieron un año de alimento gratis, la mayor parte de los participantes destacaron la experiencia familiar de reunirse con y entre mascotas.

Roque (10), quien corrió esta mañana su cuarta carrera junto a su "perro gigante" Libai y su perra Canela, aseguró que la prueba "es muy divertida" sobre todo en "familia", en compañía de su primo Ramón (10) quien corrió con Rosa, una caniche de seis años.

A la perra Tita, de ocho años, una lesión en sus extremidades traseras le impide caminar sin la asistencia de una silla de ruedas, sin embargo esta mañana pudo participar del circuito de un kilómetro junto a sus "padres y hermana" humanos.

"Los veterinarios quisieron pasarla a 'mejor vida' y no quisimos, optamos por tenerla así, perdió control de esfínteres y tiene un carácter que se potenció, pero no nos importa, la amamos y es nuestra primer hija", aseguró su dueña Karina, quien contó que su marido saca a pasear a Tita todos los días y la "entrenó" para presentarse en el circuito de este domingo.

Entre los participantes más inquietos se encontraba el enorme cachorro Toto, de raza labradoodle, utilizada mucho "en la asistencia, sobre todo en personas con trastornos del desarrollo, personas con autismo y juzgados donde, por ejemplo, acompañan a niños víctimas de violencia en la entrevista de cámara Gesell", contó su dueña, Valentina, mientras Toto corría de un lado a otro con energía.

A su vez, Mara llegó desde Tigre junto con Roma, una perra que encontró justo antes de la pandemia de coronavirus y que es su "compañera" desde entonces.

En el evento, organizado por Eukanuba, también se realizaron distintos tipos de actividades como demostraciones de "agility" a cargo de los miembros de la Escuela de destreza canina La Jauría, juegos y caricaturas para mascotas.

Además, un equipo veterinario acompañó a los perros y los tutores durante el recorrido y ofrecieron asistencia veterinaria.

Por su parte, la creadora de DogRun, Dolores Madero, aseguró que la iniciativa "representa un estilo de vida: compartir junto a nuestros perros, tener rutinas saludables y conectar personas con los mismos intereses".

"Esa es la esencia, y pudimos cumplirla nuevamente renovando nuestra apuesta. Cada año me emociona ver la pasión y el compromiso de la gente, me renueva de energía y convicción, me da el impulso para ir por más", concluyó.

Con información de Télam