Día Mundial del Perro Adoptado: la iniciativa para ayudar a perros que todavía no tienen su hogar

La adopción es una de las mejores formas de sumar una mascota a la familia, pero todavía hay muchísimos perros que viven en situación de calle en Argentina. En ese contexto, los refugios de animales juegan un rol clave para darles una segunda oportunidad y existe una iniciativa para ayudar a estas organizaciones.

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Cómo ayudar a los refugios de animales y reciclar al mismo tiempo

De acuerdo al Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, alrededor de 20 millones de perros viven en situación de calle en Argentina, una cifra que representa casi la mitad de la población canina del país. A su vez, solo 1 de cada 10 logra ser adoptado, lo que muestra los grandes desafíos que enfrentan los rescatistas de animales. Para generar una ayuda directa, se lanzó Comunidad Baires: la propuesta de entregar envases vacíos de alimentos para mascotas para reciclar y a cambio donan alimentos.

La iniciativa no solo ayuda a los refugios de animales, sino también al ambiente al reciclar residuos plásticos y ayu

La iniciativa es una campaña de la empresa Agroindustrias Baires junto a sus marcas Old Prince, Kongo y Fawna, en la que consumidores, refugios, pet shops y cooperativas de reciclaje se unen para ayudar a animales que necesitan asistencia. En concreto, el circuito es simple:

Se reciben los envases vacíos de las marcas participantes en los puntos de acopio, ubicados en refugios y pet shops.

Una vez recolectados, Agroindustrias Baires los retira y dona un kilo de alimento balanceado a los refugios adheridos por cada bolsa recuperada.

Los envases se trasladan a Creando Conciencia, una cooperativa ubicada en Benavídez, partido de Tigre, que se ocupa de su reciclaje y los transforma en nuevos productos, como mobiliario urbano, composteras, bancos, mesas, perchas, útiles escolares y otros elementos fabricados a partir de plástico reciclado.

Se trata de una pequeña ayuda, ya que los animales no solo requieren alimentos sino también atención veterinaria, vacunación, cuidados y un entorno adecuado para su bienestar. Responsabilidades de las que se encargan los rescatistas hasta que un perro encuentra finalmente su hogar.

¿Cómo impacta la ayuda en los refugios de animales?

Actualmente, Comunidad Baires cuenta con más de 320 refugios y organizaciones adheridas en todo el país, con presencia en Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Solo entre enero y junio de 2026, la iniciativa permitió donar cerca de 150.000 kilos de alimento balanceado y recuperar más de 150.000 envases. Se trata de una acción cotidiana que genera un triple impacto: contribuye al bienestar animal, promueve el cuidado del ambiente y favorece la creación de oportunidades laborales.

Desde Huellitas de Amor Bs.As destacaron la importancia de este aporte para sostener el cuidado de los animales rescatados: “Esta posibilidad nos ayuda a sostener a nuestros rescataditos, que lo necesitaban enormemente. Estamos muy agradecidos con todos los que donan sus bolsas vacías; cuesta mucho, pero logramos recibir esta ayuda cada mes”, manifestaron.