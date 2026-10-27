Llega un concierto de la Orquesta Nacional gratis: cuándo es y cómo disfrutarlo sin costo

La Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” ofrecerá un concierto gratis en el Palacio Libertad (ex CCK) esta semana. Se trata de un nuevo evento sin costo, ideal para quienes les gusta la música clásica y quieren disfrutarla en vivo.

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Cómo será el concierto de la Orquesta Nacional en el Palacio Libertad

El concierto de "Paisajes sonoros contemporáneos" se realizará este miércoles 28 de octubre desde las 20 hs en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA). Bajo la dirección de Ezequiel Silberstein, la Orquesta Nacional ofrecerá un show con la participación de destacados músicos invitados: Julieta Di Fede y María Marta Ferreyra, en fagotes, y Daniel Lifschitz y Jorge de la Vega, en flautas.

Quienes no puedan acercarse, pero quieran escucharlo en vivo, podrán hacerlo con la transmisión de la radio online en el enlace de aquí.

El cronograma completo de la función es el siguiente:

Alex Nante



Himno nocturno

Diego Gardiner



Concierto para dos fagotes y orquesta (estreno mundial, obra comisionada por la ONMA)

I. Allegretto



II. Lento



III. Allegro

Gerardo Gardelín

Vertientes americanas, suite para dos flautas y orquesta

1. Bajando la cuesta, aire de triunfo peruano



2. La Reserva, aire de guarania



3. 36 grados, calypso



4. Bolerías



5. Mixtonga, milonga carioca



6. Casi seis

A dónde conseguir las entradas gratis para el concierto de música clásica

El show es completamente gratuito, pero se puede ingresar solo con entradas fisicas. La solicitud se puede hacer a través de la página oficial, cada persona puede reservar dos tickets y debe retirarlos presencialmente en la boletería del Palacio Libertad desde el miércoles a las 14 hs y hasta el inicio de la función.

En todos los casos, los menores de edad deben ingresar acompañados por un adulto a la sala. Una vez que se agote el cupo de reserva de entradas, ya no se podrá completar el formulario.

Además, habrá entradas disponibles de manera presencial que también se entregarán en la boletería desde el mismo día de la función a las 14 hs. En este caso, no hace falta reservarlas y habrá disponibles hasta agotar la capacidad de la sala. Por consultas sobre entradas e ingresos se puede enviar un correo a atencionpublico.pl@cultura.gob.ar.