Llega un tributo a Spinetta, especial para jubilados: cómo disfrutarlo gratis

En noviembre llega un evento completamente gratis en la Ciudad de Buenos Aires y especial para jubilados: un homenaje a Luis Alberto Spinetta, con la participación especial de Claudia Puyó. El show está a cargo de A 18, el proyecto musical integrado por artistas que compartieron escenarios y grabaciones con el Flaco.
Cómo será el homenaje al Flaco Spinetta en Parque Centenario
El show será el próximo domingo 8 de noviembre desde las 19 hs en el Anfiteatro de Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo 0, Caballito). Durante el homenaje a Spinetta se recorrerán grandes clásicos y canciones menos conocidas, para recuperar momentos claves de su legado musical. Además, el concierto retoma el espíritu de 18' del sol, el emblemático álbum de 1977 que marcó una etapa de exploración del jazz-rock y cambió la música argentina.
Así, A18 reúne a Luis Alberto Ceravolo (batería y voz), Guille Arrom (guitarra y voz), Álvaro Torres (teclados y voz), Dhany Ferron (guitarra y voz) y César Franov (bajo eléctrico) para ofrecer un show en vivo con canciones de uno de los músicos más influyentes de la música argentina.
¿Cómo acceder a las entradas gratuitas para el homenaje?
La entrada es libre y gratuita para todo el que se acerque, pero se ingresa por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Por eso, es clave acercarse con tiempo.
El evento se cancela por lluvia, en caso de reprogramación, se anunciará la nueva fecha por los distintos canales de difusión.
Qué otros eventos habrá gratis en el Anfiteatro de Parque Centenario
Además del homenaje a Luis Alberto Spinetta, el Anfiteatro suele tener diferentes actividades a lo largo del mes. Los próximos confirmados son:
- Javier Malosetti Trío presenta Nexus: el bajista trae un repertorio que mezcla composiciones nuevas con versiones de piezas de sus discos anteriores, adaptadas al formato de trío de bajo, batería y guitarra. Se realizará el 31 de octubre a las 19 hs.
- Homenaje a Néstor Marconi: la Orquesta del Tango de Buenos Aires celebra la trayectoria del bandoneonista, compositor y arreglador, que dirige y suma su bandoneón solista, con obras propias y de Garello, Federico y Piazzolla. Se realizará el viernes 6 de noviembre a las 19 hs.
- La Porteña Jazz Band, 60 años: la agrupación fundada en 1966, referente del jazz tradicional argentino, festeja seis décadas con un recorrido por clásicos de los primeros años del género, como Body and Soul y Caravan. Se hace el sábado 7 de noviembre también a las 19 hs.