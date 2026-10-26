Llega un tributo a Spinetta, especial para jubilados: cómo disfrutarlo gratis

En noviembre llega un evento completamente gratis en la Ciudad de Buenos Aires y especial para jubilados: un homenaje a Luis Alberto Spinetta, con la participación especial de Claudia Puyó. El show está a cargo de A 18, el proyecto musical integrado por artistas que compartieron escenarios y grabaciones con el Flaco.

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Cómo será el homenaje al Flaco Spinetta en Parque Centenario

El show será el próximo domingo 8 de noviembre desde las 19 hs en el Anfiteatro de Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo 0, Caballito). Durante el homenaje a Spinetta se recorrerán grandes clásicos y canciones menos conocidas, para recuperar momentos claves de su legado musical. Además, el concierto retoma el espíritu de 18' del sol, el emblemático álbum de 1977 que marcó una etapa de exploración del jazz-rock y cambió la música argentina.

Así, A18 reúne a Luis Alberto Ceravolo (batería y voz), Guille Arrom (guitarra y voz), Álvaro Torres (teclados y voz), Dhany Ferron (guitarra y voz) y César Franov (bajo eléctrico) para ofrecer un show en vivo con canciones de uno de los músicos más influyentes de la música argentina.

¿Cómo acceder a las entradas gratuitas para el homenaje?

La entrada es libre y gratuita para todo el que se acerque, pero se ingresa por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Por eso, es clave acercarse con tiempo.

El evento se cancela por lluvia, en caso de reprogramación, se anunciará la nueva fecha por los distintos canales de difusión.

Qué otros eventos habrá gratis en el Anfiteatro de Parque Centenario

Además del homenaje a Luis Alberto Spinetta, el Anfiteatro suele tener diferentes actividades a lo largo del mes. Los próximos confirmados son: