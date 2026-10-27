Jubilados tienen entrada gratis: el jardín andaluz que conduce a un museo y en el que se puede descansar entre flores

La primavera comienza a asentarse, por lo que surgen las ganas de organizar un plan al aire libre. Es en este punto que entra en juego el Museo Enrique Larreta y su jardín andaluz, ambos con entrada gratis, tanto para jubilados como el público general. En un principio se trata de una quinta con árboles frutales que rodeaban la casa en la que Enrique Larreta veraneaba, y que terminó por transformar en una jardín andaluz.

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Además de poder disfrutar del espacio al aire libre ya sea leyendo o simplemente mirando el paisaje, desde el museo programan todos los meses diferentes encuentros culturales. Por ejemplo, actualmente se lleva adelante encuentros para aprender el haiku japonés como ejercicio de atención plena y escritura del presente. Como explican en la página de la institución, es un ciclo organizado en dos módulos que acompañan el ritmo de las estaciones, uno en otoño (de marzo a mayo) y otro en primavera (de septiembre a noviembre) y que culmina con la producción de una antología grupal.

La entrada al Museo Enrique Larreta y su jardín andaluz es gratis.

Quienes decidan acercarse al jardín van a encontrarse rodeados de árboles frutales, como naranjos amargos, granados, membrillos, nísperos, limoneros y olivos, y ornamentales como cipreses, cedros, magnolias y palmeras. Además, se encuentra plantado un Ginko biloba desde 1892, una especie asiática considerada fósil viviente por ser la única no extinta de su clase.

Cómo es la exhibición permanente del Museo Enrique Larreta

Con la entrada al jardín se puede acceder a la exhibición permanente del Museo Enrique Larreta. Su exhibición permanente está dedicada al arte español, con pinturas, esculturas y tallas que abarcan desde el siglo XIV hasta la actualidad, incluyendo piezas de estilos gótico, renacentista y barroco.

La propuesta del museo invita a sumergirse en la atmósfera de una residencia señorial donde el patrimonio artístico dialoga de forma directa con la arquitectura. El recorrido permite contemplar retablos policromados, imaginería religiosa, arcones tallados, bargueños de época y tapices continentales. Cada sala preserva una puesta en escena singular que evoca el esplendor de las distintas etapas de la hispanidad, integrando piezas de gran valor histórico con la serenidad visual que ofrece su emblemático entorno interior.