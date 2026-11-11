De Lima a la Amazonía: los destinos que recorrerá el papa León XIV en su visita a Perú

Luego de su histórico paso por Argentina, el papa León XIV visitará Perú entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026, como parte de su viaje apostólico por Sudamérica. Durante seis días, el pontífice recorrerá distintas regiones del país, desde la costa del Pacífico hasta los Andes y la Amazonía, en una gira que también tendrá un significado especial para Prevost, ya que tiene nacionalidad peruana desde 2015 y desarrolló allí buena parte de su trayectoria religiosa.

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El actual Papa llegó a Perú en 1985 como misionero agustino y fue obispo de Chiclayo durante ocho años. El itinerario de su regreso contempla visitas a Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco, Pucallpa y Callao. Además de las actividades religiosas y los encuentros con fieles, el líder de la Iglesia católica disfrutará en cada destino de la historia, la cultura y los paisajes peruanos.

El Papa León XIV sigue su viaje rumbo a Perú

Cuáles y cómo son los destinos que visitará el papa León XIV en Perú

Lima

La primera parada será Lima, adonde León XIV llegará el 11 de noviembre. Uno de los principales atractivos es su Centro Histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Allí se encuentran la Plaza de Armas, el Convento de San Francisco y la Basílica Catedral, que el Papa visitará el 12 de noviembre.

También se destaca el Circuito Mágico del Agua, un parque de fuentes ornamentales que ofrece espectáculos nocturnos de luces y música. Para conocer una faceta más contemporánea de la ciudad, los barrios de Miraflores y Barranco reúnen restaurantes, cafés, galerías y paseos frente al mar.

Chiclayo

El 13 y 14 de noviembre, el pontífice estará en Chiclayo, capital de la región de Lambayeque y una de las ciudades más importantes de su historia pastoral en Perú. La zona es reconocida por su patrimonio arqueológico y por los vestigios de las culturas prehispánicas que se desarrollaron allí. Uno de sus principales atractivos es el Museo Tumbas Reales de Sipán, donde se exhiben piezas del ajuar funerario del Señor de Sipán, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del país.

Otro sitio destacado son las Pirámides de Túcume, un complejo arqueológico integrado por 26 estructuras monumentales construidas con adobe. La visita también puede extenderse hasta Pimentel, un tradicional balneario de la región conocido por sus playas, su muelle y su gastronomía marina.

Cajamarca

El 14 de noviembre, León XIV realizará un breve viaje a Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca. La zona ofrece atractivos vinculados con la historia y la religiosidad, además de paisajes característicos de los Andes peruanos. Entre los lugares para conocer se encuentran el Centro Histórico de Cajamarca, sus iglesias coloniales y los tradicionales Baños del Inca, un complejo de aguas termales.

Cusco

El 15 de noviembre, el Papa llegará a Cusco, antigua capital del Imperio Inca y uno de los principales destinos turísticos de Perú. La ciudad conserva construcciones que combinan la herencia incaica con la arquitectura del período colonial y funciona como punto de partida para visitar Machu Picchu, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Durante su estadía, León XIV participará de un encuentro con fieles en dos lugares emblemáticos: el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywamán, un complejo arquitectónico y ceremonial inca, y la Catedral de Cusco, ubicada en la Plaza de Armas. Otro de los atractivos de la región es el Valle Sagrado de los Incas, donde se pueden recorrer pueblos andinos, mercados tradicionales, sitios arqueológicos y paisajes de montaña.

Pucallpa

El recorrido continuará en Pucallpa, una ciudad ubicada en la Amazonía peruana. Uno de sus principales atractivos es la laguna Yarinacocha, donde es posible conocer expresiones culturales del pueblo indígena Shipibo-Konibo, reconocido por sus textiles, artesanías y conocimientos ancestrales. La gastronomía también ocupa un lugar importante en la región, con preparaciones a base de pescados de río, frutas y verduras locales. A esto se suman las excursiones por los paisajes amazónicos que rodean la ciudad.

Callao

El último destino será Callao, el 16 de noviembre. Ubicado cerca de Lima, es el principal puerto de Perú y conserva construcciones vinculadas con la historia marítima y colonial del país. Entre sus atractivos se encuentran la Fortaleza Real Felipe, una edificación militar construida durante el período virreinal, y el balneario de La Punta. También se destaca la Catedral Matriz del Callao, un espacio relacionado con la trayectoria pastoral de León XIV en el país.