La diputada bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Mariela Vitale, presentó un proyecto de ley para que los mayores de 65 años puedan renovar gratis la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires.

{{{htmlAmp}}}

La iniciativa plantea eliminar las tasas jurisdiccionales que deben pagar los adultos mayores para realizar el trámite, con el objetivo de reducir los gastos que afrontan por la mayor frecuencia de renovación.

El beneficio alcanzaría a los registros de las clases A y B, que habilitan a conducir motocicletas y vehículos particulares, pero no incluiría las categorías profesionales y comerciales.

¿Cómo sería la renovación gratuita de la licencia de conducir?

La propuesta contempla la eliminación del pago del Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CEPAT) y de cualquier otra tasa o derecho de oficina que dependa de la administración pública provincial, tanto centralizada como descentralizada.

En los fundamentos del proyecto, Vitale señaló que los conductores de mayor edad deben renovar sus registros en períodos más cortos que el resto. Actualmente, quienes tienen entre 65 y 70 años cuentan con una licencia con tres años de vigencia, mientras que a partir de los 70 deben realizar el trámite anualmente.

"Esta exigencia de mayor periodicidad representa un mayor gasto para los adultos mayores de la provincia de Buenos Aires", enfatizó la legisladora. También sostuvo que el pago de los aranceles "se traduce en un desembolso reiterado y desproporcionado".

Para acceder a la exención, el texto establece que los solicitantes deberán presentar únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, que servirá para acreditar la edad y el domicilio real en territorio bonaerense. Además, no podrán exigirse gestiones burocráticas adicionales para obtener el beneficio.

La gratuidad no implicaría cambios en las condiciones para conducir: los adultos mayores deberán continuar cumpliendo con los requisitos de aptitud física necesarios para obtener o renovar el registro.

Por otra parte, el proyecto no elimina automáticamente los aranceles municipales. La iniciativa invita a los 135 distritos bonaerenses a adherir mediante ordenanzas que supriman las tasas y los derechos locales vinculados con el trámite.