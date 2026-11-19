Las 23 Casas de la Provincia que funcionan en territorio bonaerense superaron el millón de trámites resueltos. La iniciativa apunta a reunir en un mismo edificio distintas dependencias del Estado para facilitar las gestiones de los vecinos y ofrecer una atención más ágil, sin que deban trasladarse entre diferentes oficinas para realizar sus trámites.

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Actualmente, más de 1,4 millones de bonaerenses de 23 municipios cuentan con una de estas sedes en funcionamiento. Los espacios concentran delegaciones de organismos provinciales que brindan servicios vinculados con la documentación personal, la previsión social, los impuestos, la salud y los derechos laborales, entre otras áreas.

Cada edificio cuenta con oficinas del Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). También funcionan delegaciones de los ministerios de Trabajo y de las Mujeres y Diversidad.

Qué servicios ofrecen las Casas

La propuesta incorpora además servicios y espacios. El Instituto Cultural aporta una ludoteca, mientras que el Ministerio de Ambiente dispone cestos para facilitar la separación de residuos. En algunas localidades, las Casas suman dependencias y prestaciones adicionales de acuerdo con las características del municipio y las articulaciones con las autoridades locales.

La concentración de organismos busca simplificar las gestiones y evitar que los vecinos deban recorrer distintas dependencias para acceder a prestaciones provinciales. El esquema también apunta a que los servicios estén disponibles en condiciones similares en diferentes puntos del territorio bonaerense.

Una política que comenzó en 2023

El gobernador Axel Kicillof inauguró la primera Casa de la Provincia en mayo de 2023. Desde entonces, el programa avanzó con la apertura de nuevas sedes y, de acuerdo con la información oficial, ya alcanzó a 23 municipios. Mientras tanto, el Gobierno bonaerense planifica nuevas obras para extender la iniciativa a otras localidades.

Los edificios fueron concebidos como espacios modernos, equipados y accesibles, tanto para mejorar las condiciones de atención de los vecinos como para facilitar el trabajo de los empleados públicos. La propuesta busca que las comunidades puedan resolver gestiones de distintas áreas estatales en un mismo lugar.

Los municipios que ya cuentan con una sede

Las Casas de la Provincia están en funcionamiento en 25 de Mayo, Baradero, Carlos Casares, Castelli, Chascomús, Colón, Ezeiza, Florencio Varela, General Belgrano, General Lavalle, General Paz, General Viamonte, Magdalena, Mar Chiquita, Marcos Paz, Olavarría, Pellegrini, Pila, Saavedra, Saladillo, San Miguel del Monte, Villa Gesell y Zárate.

Con más de un millón de trámites resueltos, el programa busca consolidar un modelo de atención que reúna distintas áreas del Estado provincial y amplíe el acceso a sus prestaciones en el interior bonaerense y el conurbano.