Un laboratorio cerró y despidió trabajadores mientras estaban de vacaciones en medio de la crisis de Milei

En medio de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei, un laboratorio cerró sus puertas y despidió a sus trabajadores. Los empleados denunciaron que fueron desvinculados mientras estaban de vacaciones.

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Son nueve los trabajadores de Laboratorios Delva, firma perteneciente al grupo familiar Vecchio, que quedaron en la calle tras el fin de la planta ubicada en Zárate. Aseguraron además que la compañía mantiene deudas salariales y reclamaron el pago de las indemnizaciones correspondientes.

El conflicto llevó a los trabajadores a manifestarse frente al establecimiento ubicado en Rómulo Noya 368, acompañados por representantes de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). El reclamo apunta a obtener respuestas sobre el cierre, las desvinculaciones y las sumas que todavía permanecen pendientes.

La forma en que fueron comunicados los despidos se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto. Los trabajadores aseguraron que habían salido de vacaciones mientras mantenían conversaciones con la empresa sobre las dificultades económicas que atravesaba el laboratorio. Sin embargo, durante esos días recibieron los telegramas que informaban la finalización de sus contratos.

“Le dimos batalla a una crisis de un año, de sueldos pagados en 2, 3 y 4 meses. Todavía nos deben el aguinaldo de junio. Esto fue una sorpresa porque manteníamos el diálogo hasta antes de salir de vacaciones y esto no estaba previsto”, relató una de las trabajadoras despedidas a los medios locales.

En ese sentido, Marcelo Villarreal, representante de ATSA Hurlingham, cuestionó el manejo de la situación y habló de un “ocultamiento pleno” por parte de la empresa. El dirigente también remarcó que algunos de los trabajadores despedidos contaban con hasta 20 años de antigüedad, por lo que el cierre no solo implica la pérdida inmediata del empleo, sino también el reclamo por indemnizaciones de montos significativos.

Reclamo ante el Ministerio de Trabajo

El conflicto ya había llegado al ámbito laboral antes de la protesta. Según informó ATSA, Laboratorios Delva fue convocado en dos oportunidades por el Ministerio de Trabajo, pero ninguno de los propietarios se presentó a las audiencias. La ausencia de los responsables de la firma profundizó el malestar entre los trabajadores, que reclaman que los representantes de la compañía concurran a las instancias administrativas y expliquen cuál es la situación del laboratorio.

El sindicato exige además que se regularicen las sumas adeudadas y que se abonen las indemnizaciones correspondientes a los nueve trabajadores despedidos. “Se nota una mala fe porque nos sacaron a todos de las vacaciones y estando en nuestras casas nos llegó el despido”, sostuvo Villarreal al cuestionar la modalidad utilizada para comunicar las desvinculaciones.