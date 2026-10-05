Rodrigo Lussich reaccionó en redes sociales a la entrevista que Luis Majul le hizo a Javier Milei y publicó una serie de cuestionamientos contra el Presidente.

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"Qué notón le dio Milei a Majul", comenzó Lussich en X, donde cuestionó el contenido de la entrevista. El periodista se refirió especialmente a la afirmación de Milei sobre la expulsión de "30 mil terroristas" y vinculó el número con una cifra emblemática de la historia argentina. "El presidente aseguró que echó del país a 30 mil terroristas en 7 intentos de golpes de estado. Justo 30 mil, un número tan emblemático para los argentinos. El cinismo avanza", escribió.

La ironía sobre la inflación y Boca

El conductor también cuestionó otra de las afirmaciones atribuidas a Milei durante la entrevista con Majul, esta vez vinculada con la inflación. "Por último Milei aseguró que si al cero le restamos todos los aumentos, la inflación da cero", escribió Lussich.

Para cerrar su publicación, recurrió a una comparación futbolística. Se refirió al partido en el que Boca clasificó a las semifinales de la Copa Argentina frente a Racing y utilizó el resultado para ironizar sobre el razonamiento que atribuyó al Presidente. "Si le restamos los 3 goles a Boca, ganó Racing dos a cero", escribió.

Alerta absoluta por lo que reveló Rodrigo Lussich sobre Javier Milei.

Luego comparó la situación con la película protagonizada por Russell Crowe sobre el matemático John Nash: "Me hizo acordar a aquella película con Russel Crowe de aquel matemático, solo que ese era un genio, una mente brillante". "¿Y entonces por qué me habrá hecho acordar? No se… se ve que tenían alguna otra cosa en común. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia", cerró.