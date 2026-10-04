Juana Viale expuso el relato del Gobierno de Milei en vivo: "Salís a la calle y..."

Juana Viale volvió a conducir una nueva emisión de La Noche de Mirtha, reemplazando a su abuela quien se mantiene internada en el Sanatorio Mater Dei producto de una neumopatía de la cual estaría evolucionando favorablemente, según dejan entrever los sucesivos partes médicos.

{{{htmlAmp}}}

En la más reciente oportunidad, el sábado 3 de octubre, contó con invitados más que interesantes: la presentadora Barby Simons, el economista Carlos Melconian y los periodistas Luis Novaresio y Natasha Niebieskikwiat. Mucho se habló acerca del contexto socio-económico y político en el cual se encuentra inmensa la Argentina, siendo la propia Juana quien erigió una de las críticas más contundentes contra la gestión de Javier Milei.

¿Qué dijo Juana Viale sobre Javier Milei?

En determinado momento, la conductora señaló: "Todos hablan de los ingresos, de las empresas que vienen, que van a invertir, el tema de las Islas Malvinas, todo esto. Un panorama maravilloso. Pero vos salís a la calle...". "Y la gente se está cagando de hambre", completó punzante Barby.

"Y se están quedando desempleados, cinco cuadras de cola para un laburo para ser camarero", añadió quien reemplaza a La Chiqui en su rol. "Cinco laburos al mismo tiempo para poder subsistir a fin de mes", achacó nuevamente la blonda. "Jubilados...", recordó su interlocutora.

Finalmente, también se sumó Luis Novaresio: "Destrucción de puestos de trabajos en relación de dependencia, creación de puestos precarios. Es lo que intentaba plantear, es un país archipiélago esto".