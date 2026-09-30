Juana Viale habló sobre el estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien permanece internada en el sanatorio Mater Dei. En la entrevista que hizo en Otro Día Perdido, dio detalles sobre la evolución de la histórica conductora.

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En diálogo con Mario Pergolini en El Trece, Viale llevó tranquilidad sobre la evolución de la histórica figura de la televisión argentina y aseguró que continúa mejorando. "Está muy bien, está avanzando, está mejorando, tiene sus mejorías", expresó Juana Viale al ser consultada por la salud de Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand sigue de cerca la televisión

Viale también contó algunos detalles sobre cómo transita Mirtha Legrand su internación y destacó que permanece atenta a lo que ocurre en la televisión. "Es una mujer grande. Ve la tele, todo pasa. Ve los programas de ella, ve los noticieros. Hoy está viendo esto", relató la conductora durante la nota con Pergolini.

Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand.

Además, remarcó que su abuela se mantiene activa y siguiendo la actualidad pese a permanecer internada en el Mater Dei. "Muy atenta, muy activa", describió Viale sobre Mirtha Legrand.

Finalmente, la conductora pidió contemplar los tiempos propios de la recuperación y señaló que la evolución se produce de manera progresiva. "Está mejorando a su ritmo", afirmó.